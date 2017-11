PRD expulsará a quien apoye a AMLO

Afirma la Secretaria general del CEN del PRD que en noviembre se podría definir el tema del Frente Democrático; no hay temor a desbandada de perredistas

Infoecos/Colima

Para la secretaria general del CEN del PRD, Beatriz Mojica Morga, el tema del Frente Democrático Nacional que su partido y Acción Nacional vienen impulsando, “avanza a pasos firmes”, reconociendo que si bien hay posturas encontradas en el tema, “nadie dentro del PRD ha dicho que la alianza no es conveniente; han dicho que les gustaría que el candidato del Frente sea un candidato ciudadano”.

La perredista estuvo este viernes en Colima para acompañar a la delegada especial de su partido, Martha Zepeda del Toro, a entregar al Instituto Electoral del Estado las más de 13 mil firmas que exigen se someta a consulta popular o plebiscito el tema de la concesión del EcoParc.

Mojica Morgan, al hablar del tema del Frente Democrático Nacional, señaló que las fuerzas políticas convocantes “no han definido quién será el candidato” que los represente en la contienda electoral presidencial del 2018.

Sostuvo que el PRD ha dicho muy claramente que, antes del candidato y de aprobar el Frente, primeramente se tienen que tomar acuerdos y compromisos de parte de los partidos políticos.

Dijo que en las últimas elecciones que se han realizado en el país “han dejado en claro que ningún partido solo será capaz de ganar las elecciones del 2018, y cualquiera que gane con menos de un 30 % de votos no podrá tener viabilidad de generar las políticas públicas que el país necesita, pues no tendrá a su favor a la Cámara de Diputados y Senadores”.

Dejó en claro que cuando hay alianzas “se vuelven contundentes los triunfos electorales”, lo cual ya se vio en los comicios estatales anteriores, donde se ganó ampliamente, tal es el caso de Nayarit.

Reconoció que existen interesados en que el Frente Democrático no se concrete, tal es el caso del PRI y algunos grupos internos del PRD.

Se refirió a “las tribus” del PRD que han rechazado la factibilidad del Frente Democrático Nacional, mencionando que “las visiones distintas” al interior del PRD lo fortalecen, y afirmó que el 85 % de corrientes internas apoyan este Frente y por ende en el Consejo Nacional próximo no habrá problema para su aprobación.

Asimismo, la secretaria general del CEN del PRD rechazó que su partido tenga algún temor a la desbandada de cuadros y militantes distinguidos del perredismo, pues quienes han decidido irse, “ya lo habían hecho desde hace mucho tiempo y ya no se contaba con ellos”.

Rechazó que la creación del Frente Democrático Nacional sea “un acto de sobrevivencia del PRD”, pues dijo que es un planteamiento ante la emergencia que tiene el país y el PRD siempre ha sido responsable con México.

Afirmó que será a más tardar en noviembre cuando se pudiera definir si el Frente Democrático Nacional se concreta, pues aún se espera la respuesta de algunos partidos políticos, entre ellos Movimiento Ciudadano.

HABRA EXPULSIONES

De la misma manera refirió que el PRD expulsará a quienes hayan firmado el “pacto por la unidad” que impulsa el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

Fue enfática en señalar que su partido está muy al pendiente de aquellos militantes que estén apoyando a otros institutos políticos, los cuales podrían enfrentar diversas sanciones partidistas.

“Es un mensaje para todos los militantes que hayan apoyado a otros partidos políticos. Hemos iniciado con los juicios en la jurisdiccional, pero más allá de las cuestiones legales es un tema de convicciones, es un tema que tiene que ver con principios y con valores.

“Yo invitaría a todos los militantes que están en esa situación a que no le hagan daño ni a Colima, ni al partido y que definan dónde quieren estar, y en un partido político nadie está fuerte”, comentó.

Beatriz Mojica aseguró que este mismo caso es para aquellos militantes del PRD que han firmado el pacto de Andrés Manuel López Obrador, los cuales -precisó- pudieran ser sancionados, principalmente, -expresó- aquéllos que tienen cargos de elección popular.

“Los que decidan irse a otros partidos políticos, que les vaya bien y que puedan construir desde allá. Lo que no se vale son estas indefiniciones que se puedan dar”, indicó.

También indicó que la revisión de la militancia a quienes han apoyado a otros partidos políticos inició desde hace ya varios meses, recordando que empezó con varios senadores. Subrayando que entre las sanciones a las que pueden ser sujetos es la suspensión de los derechos como perredistas.

“No sé qué hayan hecho hace dos o tres años, si no hubo elecciones, no sabría evaluarlos”, aseveró, “pero los que actualmente estén haciendo proselitismo por otros partidos políticos que no sea el PRD, tendrán sanciones”, resaltó finalmente.

