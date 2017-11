Pumas visitará al América en clásico capitalino

Si hay un partido que los Pumas tienen prohibido perder, es frente a su rival deportivo más odiado: el América.

Dicho encuentro es uno de los compromisos más esperados para ambas instituciones, la regla del juego es solo una: ganar.

Para el conjunto de la UNAM, vencer a los Azulcremas es un asunto prioritario, eso lo sabe el timonel felino Francisco Palencia quien, en su condición de jugador, fue verdugo de los emplumados cuando militó en Cruz Azul, Chivas y el mismo equipo que ahora dirige. Para el Gatillero, enfrentar al América es una ocasión especial pues, considera, “es mi rival natural”.

Tras haber ganado al Pachuca en la primera jornada del Clausura 2017, los Pumas se vieron superados por el Atlas en la segunda fecha, ahora tienen la posibilidad de reivindicar el camino nada menos que ante su acérrimo adversario.

Como entrenador, Paco Palencia no sabe qué es ganarle a las Águilas; en sus primeros dos intentos El Niño no salió bien librado y se llevó dos descalabros, en el presente certamen intentará, desde el banquillo, ganar la partida a Miguel Herrera. “Siempre ha estado en mí quererle ganar al equipo contrario de la ciudad. Me ha tocado que las cosas me salgan bien contra ellos [América]”, aseguró el joven estratega.

Pero enfrente, los Pumas tendrán a un rival que siempre luce poderoso. Las Águilas saldrán confiadas pues, en su primera etapa como timonel Azulcrema, El Piojo se convirtió en una pesadilla para el conjunto universitario, ya que salió vencedor en los seis encuentros que disputó contra los de la UNAM, y ahora quiere prolongar su envidiable palmarés.

América vs Pumas chocan este sábado en el partido correspondiente a la jornada 3 de la Liga MX, en duelo pactado para las 21:00 horas, tiempo del Centro de México, en el estadio Azteca. Los felinos querrán reivindicarse, mientras que las Águilas de Miguel Herrera esperan sumar de a tres.

