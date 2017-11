Mi corazón está completo al recuperar a mis hijos: Xitlali Castro

Infoecos/Colima

Aunque todo caso legal de divorcio es diferente, es importante que se garantice la protección y bienestar de los hijos, afirmó Xitlali Castro, quien hasta hace poco vivió un infierno al perder a sus tres hijos (dos gemelos y una niña), los cuales fueron sustraídos ilegalmente por su padre. Hoy, afirma, su corazón está completo al tenerlos de regreso.

“Siento que sí es importante hacer los procesos mucho más rápidos. Sobre todo la protección de los niños. Si una de las partes dice una mentira y mientras se investiga si es verdad o no, que el niño quede con fulanito o menganito. En mi caso, inmediatamente que supimos que yo había sido denunciada por él, yo ya tenía una denuncia antes interpuesta por su desaparición; inmediatamente metí todas las pruebas documentales para que esto se facilitara, pero los tiempos… ahora tenía que contestar y, obviamente, jamás se presentaba”.

Aseguró que aunque contaba con todas las pruebas, lo que hizo su exmarido fue dilatar el proceso aún más a través de los resquicios legales. No obstante -expuso- es muy importante la participación de la ciudadanía, además de que siempre se mantuvo en contacto con las autoridades.

Las autoridades de Jalisco dieron con el paradero de Michel Hueso, padre de los menores, quien se encontraba oculto en el municipio de Unión de Tula. De esa forma Xitlali Castro recuperó a sus hijos.

En entrevista exclusiva con Ecos de la Costa, Xitlali Castro apuntó que el proceso de recuperación es lento, pero agradeció el respaldo de las autoridades, en particular de la Secretaría de Educación, cuyo titular, Óscar Hernández Rosas, le ayudó para incorporar a sus hijos al sistema educativo estatal, pues la situación era complicada por la falta de documentación.

“Fui a hablar con el Secretario de Educación, en virtud de que como mis hijos tenían unas identidades falsas y que apenas los recuperé, no teníamos conocimiento a qué escuela iban. Era un tema complicado. Entonces lo contacté, ese mismo día me dio cita y me recibió. Y me comentó que no había ningún problema para inscribir a mis hijos”.

Explicó que como los gemelos van a entrar a primer año de primaria, no había tanto problema con ellos. Sin embargo, con su hija era más complicado, porque pasaba a tercer grado, pero no se contaban con las boletas de calificación previas.

“Me dijo que se iban a dar la tarea para buscar una solución y que de esa forma iban a comenzar el ciclo escolar sin ningún problema”. Agregó, por otro lado, que en el plantel elegido para que comiencen las clases sus hijos le da seguridad, por los controles que cuentan en el momento de entrada y salida de los estudiantes.

“Esto lo hacen en todas las escuelas, obviamente. Pero a mí me consta en este plantel, porque paso por ahí todos los días. Además de que tengo amigas que ahí tienen a sus hijos y me recomendaron mucho. Eso le comentaba yo al Secretario. Y también ellos ya tiene muchas ganas de entrar a clases”.

Afirmó que después de no estar con ellos por más de tres años, ahora se encuentra muy contenta por tenerlos nuevamente, por lo que todo el trabajo y esfuerzo invertido durante ese tiempo en su búsqueda valió la pena.

En ese sentido, agradeció a todos sus amigos, familiares y a quienes estuvieron al pendiente y compartieron la información a través de las redes sociales, lo que contribuyó mucho para identificarlos.

Xitlali Castro explicó que actualmente tiene la custodia legal de sus hijos, por lo que se siente feliz, ya que su corazón está completo. “Es un gran reto: de ser dos, ahora somos cinco. Nos quedan muchas horas de terapia, eso sí, para mis hijos. Primero porque ellos tenían unos nombres falsos, y ellos todavía se llaman, entre sí, con sus nombres falsos”.

Sin embargo, manifestó que tiene toda la confianza a las autoridades competentes para poder superar estos retos y tener una vida más tranquila.

