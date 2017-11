Escaparate Político

PRIMERA DE DOS PARTES

POLÍTICAS DE INCLUSIÓN. El Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria (Cedefu), que dirige Alicia López de Hernández, realizó el Taller de Competencias para una Educación Inclusiva, con base en el conocimiento de la discapacidad, el lenguaje pertinente al tema y adecuaciones a las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Estuvo dirigido a docentes que durante el curso escolar tendrán a su cargo estudiantes con discapacidad. Se abordaron temáticas sobre el tipo de discapacidades, sus limitantes, barreras y cómo esto afecta la relación con los demás. Se enmarca en el proyecto internacional MUSE que cuenta con cuatro grandes ejes de trabajo: la educación de calidad, el compromiso social e inclusión, la innovación tecnológica inclusiva, y el gobierno y gestión universitaria. Ello en el contexto del proyecto esencial del rector José Eduardo Hernández Nava de construir una mejor universidad con los parámetros de una educación con responsabilidad social, que gestione la excelencia académica pero sin descuidar su viabilidad y su pertinencia con el entorno.

EL DOCUMENTO SECRETO. En la víspera de los trabajos de la Asamblea Nacional del PRI, se aprecia un esfuerzo por el grupo gobernante, que controla el CEN a través de Enrique Ochoa -un tecnócrata rechazado por la clase política tradicional y la militancia, pues es ajeno a ellos- se aprecia un claro esfuerzo de dispersión y disolución de la protesta contra el rumbo del país y del partido, al hacer la asamblea en cinco estados, muy distantes entre sí, cuando se pudo haber hecho todo en una sola sede. Este esfuerzo de fragmentación de la disidencia tiene que ver con los intentos para debilitar las posturas nucleadas en torno a Manlio Fabio Beltrones e Ivonne Ortega, las figuras que se alzan para disputar la candidatura presidencial, sin muchas posibilidades de éxito, pues, hay que decirlo, a pesar de la baja en la popularidad de Peña Nieto, percibo que el Presidente va a conservar su derecho tradicional de designar al candidato presidencial. Es así como en la víspera, se filtró a la prensa, acaso en forma deliberada, un ejercicio FODA, respecto de los posibles candidatos presidenciales por parte del PRI, en la que solo se incluían a cuatro aspirantes: Aurelio Nuño, José Antonio Meade, José Narro y Federico de la Madrid. FODA es un ejercicio de Planeación Estratégica para determinar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas del objeto o sujeto de estudio, y es un factor para la toma de decisiones. Según ese estudio que le fue filtrado por fuentes al más alto nivel al columnista José Luis Camacho Acevedo, quien consiguió la última versión del documento, una vez que analiza a los cuatro presidenciables, tiene una sola conclusión: los finalistas son José Narro y José Antonio Meade. Y aquí, amable lector, dejaré que usted saque sus propias conclusiones sobre quién podría ser el abanderado presidencial, una vez que se depuró la lista de 10 a solo cuatro, y luego se desprende a solo dos finalistas. Los otros seis en el ejercicio preliminar, y que fueron eliminados, son: Osorio Chong, Videgaray, Beltrones, Ivonne, Eruviel y Pepe Calzada. Se refiere en el texto secreto de Los Pinos que el hilo conductor del ejercicio es determinar claramente quién tiene posibilidades reales de derrotar en las urnas a Andrés Manuel López Obrador, que es la principal amenaza contra el grupo gobernante y que lidera en las encuestas. Como en política no hay casualidades, ni hay sorpresas, solo sorprendidos, no es nada casual que este documento FODA haya sido filtrado a unos cuantos días de que empiecen los trabajos de la Asamblea Nacional del PRI. Entonces, sobre aviso no hay engaño y veremos qué sucede de aquí al próximo sábado y los próximos meses que serán cruciales para definir no solo al candidato presidencial del PRI, sino, literalmente, el futuro de la República, que se debate entre la continuidad o la ruptura sistémica, entre el actual proyecto económico y político o entre la amenaza que representa López Obrador, a quien muchos le temen por sus perfiles mesiánicos y su propensión a la dictadura, pues se siente un iluminado y no se ve que vaya a respetar la división de poderes en el remoto caso de que pudiera ganar los comicios presidenciales. En mi interpretación, el PAN está fuera, porque su programa no es alternativa real, ya que se subsume en el proyecto de Peña Nieto, como quedó demostrado con el cambio sin rumbo de Fox y de Calderón en los 12 años en el poder en los que nada cambió o solo empeoró. CONDOLENCIAS. Muy lamentable el fallecimiento de un gran poeta colimense, Víctor Manuel Cárdenas Morales, quien alcanzó una dimensión nacional por sus múltiples lauros obtenidos. Expreso mi más sentidas condolencias a su esposa Marisol, a sus hijos, a sus hermanos y a todos y cada uno de sus seres queridos. Con su sensibilidad social y humana, cercano a la izquierda, por su obra poética de largo aliento, y por ser un gran promotor de instituciones culturales, Víctor deja un hondo vacío en la literatura local y nacional.

