¡Guía del quinielero!

Un reto más para quienes participan en Gana Gol y Progol, ya que el primero trae para este fin de semana tres juegos de la Liga Profesional Femenil de México, en su primer torneo.

Por su parte Progol incluye juegos de la fecha uno de la Liga Inglesa y de Holanda, así como el clásico español entre Barcelona y Real Madrid, disputando la Súper Copa de España; de la fecha dos de Francia y un juego de la Liga de Bélgica, sin faltar de la Liga A de Brasil y de la MX y Ascenso del balompié mexicano.

Hay variedad, la cual obliga al pronosticador a echarle cacumen en aras de estar en la repartición de premios.

Estas son las sugerencias:

GANA GOL

Querétaro vs. Morelia: le veo patas a los queretanos como lograr el triunfo.

Cruz Azul vs. Toluca: si los cruzazulinos no cuentan con el hispano Méndez, marque visita.

Monterrey vs. Guadalajara: no descarte al local, ni a la visita.

Pachuca vs. Tigres: otro duelo para jugar doble.

Necaxa vs. León: los hidrocálidos deben de sacar jugo a su buen momento.

UNAM vs. Lobos BUAP: los universitarios tienen con qué conseguir el triunfo.

Barcelona vs. Real Madrid: el empate no está descartado.

Dorados vs. Leones Negros UdeG: los sinaloenses tienen todo para el triunfo.

Guadalajara Femenil vs. Necaxa Femenil: Marque a favor de las Chivas.

Morelia Femenil vs. Cruz Azul Femenil: las michoacanas son favoritas.

Santos Femenil vs. Tigres Femenil: otro pronóstico a favor de las locales.

Caen-San Etienne: Juego de la fecha dos de Francia. “San Antonio” va por los tres puntos.

PROGOL

Esta quiniela también trae Cruz Azul-Toluca; Querétaro-Morelia; Monterrey-Guadalajara; Pachuca-Tigres; Pumas-Lobos; Barcelona-Real Madrid y Caen-San Etienne, de los cuales ya sugerimos.

Atlas vs. América: al Águila suele sentarle bien el estadio Jalisco.

Bromwich vs. Bournemouth: del inicio de la Liga inglesa. El local es favorito.

Amiens vs. Angers: el visitante es favorito.

Estrasburgo vs. Lille: otro visitante favorito.

Venlo vs. Rotterdam: de la fecha de Holanda. El empate no es disparatado.

Groningen vs. Heerenveen: la visita suele ser buen visitante.

Truiden vs. S. de Lieja de Bélgica: dDuelo parejo que puede inclinarse a no favorito, el Truiden.

Goianiense vs. Coritiba de Brasil: los números favorecen al Coritiba.

LA REVANCHA

Necaxa vs. León: los necaxistas son favoritos.

Santos Laguna vs. Veracruz: con mucho más empaque los laguneros.

Toulouse vs. Montepellier de Francia: Toulouse es casero.

Juventus vs. Lazio de Italia: sin duda, el Juventus el gran favorito, pero es aquí donde se debe de valorar la sorpresa.

Barcelona vs. Real Madrid: se juegan la Supercopa, son equipos que “duermen juntos”, se conocen. El Barça no le haría quedar mal. Si tiene favorito, no dude.

Vitoria vs. Avai: de Brasil: victoria mucho mejor colocado en la tabla.

Sao Paulo vs. Cruzeiro de Brasil: el Sao es de prosapia en balompié brasileiro, pero hoy en día el Cruzeiro marcha mejor.

¡Suerte!

