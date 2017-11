Interés Públilco

XIMENA PUENTE VS CORRUPCIÓN

Difícilmente se le puede restar méritos a la carrera profesional de Ximena Puente de la Mora. La comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha tenido una trayectoria exitosa dentro del ámbito de la función pública, en particular en uno tan importante como es el de la transparencia.

En este tema, la comisionada asume una gran responsabilidad para difundir y concientizar sobre la importancia del derecho a la información y los mecanismos existentes para ejercerlo. En ese sentido, el viernes de la semana pasada, la colimense resaltó que para combatir la corrupción uno de los principales retos de la transparencia en el país será promover la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas.

Esto quiere decir que también los ciudadanos aprovechen estas herramientas –como las solicitudes de información y de transparencia— para estar más informados y activos en cuanto a conocer lo que están haciendo nuestras autoridades y, sobre todo, para tomar las mejores decisiones.

Al participar en el encuentro Por una Cultura de la Transparencia y la Rendición de Cuentas organizado por Kybernus, evento que fue moderado por el director del Ecos de la Costa, Manuel Agustín Trujillo Gutiérrez, Puente de la Mora sostuvo un diálogo cordial con los jóvenes, a quienes exhortó a ejercer su derecho de acceso a la información y, de esa forma, incrementar las solicitudes, pues en el 2016 se registraron más de 186 mil.

Puente de la Mora toca un tema central y toral dentro de la agenda pública: la corrupción. Pero en particular aborda la cuestión de cómo poder fiscalizar a las autoridades a través de la transparencia y la rendición de cuentas, tomando en cuenta también el ejercicio del derecho de acceso a la información.

De esa forma, los ciudadanos nos enteramos en cómo se ejercen y en qué se aplican los recursos públicos. Sin embargo, no solamente estos temas son de interés de la población, sino que también la información estadística relacionada con averiguaciones previas, órdenes de aprehensión y aseguramientos de cuentas bancarias y propiedades de funcionarios que están sometidos a un proceso judicial por actos de corrupción.

Ximena Puente destacó la importancia de que cada vez, con mayor eficiencia, los jóvenes en México utilicen las plataformas digitales para hacer válido su derecho a la información. Y es que de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, en el país existen más de 650 millones 520 mil personas que tienen acceso a internet, de los cuales el 39 % son jóvenes entre 18 y 34 años.

De ahí la importancia de que este sector de la población conozca las herramientas digitales para solicitar información en las páginas de transparencia del Gobierno federal, estatal y municipales, además de las instituciones. El trabajo informativo de Puente de la Mora es fundamental, ya que entre los errores más comunes en los que se incurre al interactuar en línea se encuentran el desconocimiento de contactos y seguidores.

Al respecto, los mismos jóvenes pueden vulnerarse al compartir información personal y datos que permiten su identificación y ubicación; esta información puede ser utilizada por secuestradores o tratantes de blancas, un delito que ha crecido en los últimos años y que tiene su principal modus operandi en las redes sociales.

Por ello, Ximena Puente recomendó configurar adecuadamente los elementos de privacidad de las redes sociales, proteger las cuentas y contraseñas de acceso, establecer una contraseña de bloqueo en los dispositivos, así como no facilitar información privada y eliminar el historial de conversaciones con frecuencia.

En gran medida, el futuro profesional de Puente de la Mora dependerá de la diligencia y responsabilidad con la que asuma su trabajo. Va por bueno camino, hasta el momento. Por eso, en la esfera política local, ven a la comisionada del INAI con un gran capital político electoral. Sobre todo se vincula su imagen con una persona responsable, sincera y que tiene un genuino interés por fortalecer la participación ciudadana y la democracia.

A nadie sorprendería si se le ve participando en la elección del 2018. De hecho, para el PRI, resultaría una atractiva propuesta electoral, además de que tiene la ventaja de la cuota de género. Si no se desarrolla más en la función pública, la vía política podría ser una alternativa para Ximena Puente. Su carrera está en ciernes.

OTRA DE RAFAEL MENDOZA

Fiel a su estilo de victimizarse, el alcalde de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza Godínez, volvió a protagonizar un desaguisado al evitar, personalmente, el retiro de los mototaxis. No obstante de que este servicio de mototaxis contraviene la ley de movilidad estatal y representa, por su falta de estructura y alta siniestralidad, un riesgo para los usuarios, el alcalde se subió a una grúa y evitó el retiro de las unidades.

Consustancial a su personalidad, el alcalde de Cuauhtémoc se dedica a violar la ley cuando ésta no le parece o porque daña sus proyectos personales. Por eso, en febrero de este año incitó –y él mismo participó, junto con algunos legisladores panistas— a que se bloqueara un segmento de la carretera Colima-Manzanillo, afectando una vía de comunicación y cometiendo, con eso, un delito federal. La acción la realizó como una medida de presión contra el Congreso, pues el Legislativo aprobó la destitución e inhabilitación por siete años del presidente municipal de Cuauhtémoc.

Sin embargo, por medio de artimañas legales y siempre a través de los resquicios de la ley, Rafael Mendoza se mantuvo en la alcaldía, a pesar de que conforme a la sentencia SER-PSD-6/2016, de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que el alcalde incurrió en actos proselitistas durante la campaña extraordinaria de gobernador de los días 9 y 11 de enero de 2016, celebrados en Cuauhtémoc, violentando así principios constitucionales.

Como su amigo Jorge Luis Preciado, a Mendoza Godínez no se le da eso de respetar la normatividad y la ley. Por eso la Ley de Movilidad del estado de Colima, que cualquier ciudadano respeta –por si no hay represalias–, Mendoza Godínez se la pasa por el arco del triunfo. Para él no hay consecuencias si no respeta la ley, y por eso está envalentonado. Aunque no conoce mucho de leyes, confía en sus abogados para salir de cualquier situación que contraríe su causa.

Sin oficio político, Mendoza Godínez no dimensiona las consecuencias de sus actos. Al ser consideradas de alta siniestralidad, las unidades de mototaxis representan un riesgo para la población. Por eso su retiro: para garantizar la seguridad de los usuarios del transporte. Nadie le niega la importancia de brindar este servicio, pero que lo haga de manera adecuada y protegiendo a los usuarios.

En caso de un accidente, de consecuencias trágicas, ¿el alcalde Rafael Mendoza asumirá la responsabilidad y culpa ante la pérdida de una vida? Es su responsabilidad, porque se niega rotundamente, al grado de impedir con su cuerpo el retiro de las unidades. Para nadie es un secreto que Mendoza Godínez busca la reelección en el 2018.

De esa ambición quizá su afán de protagonismo y su demagogia fácil y simplona. Sin embargo, el alcalde debe preocuparse en resolver la verdadera problemática de Cuauhtémoc, como es la falta del servicio de agua potable y las malas condiciones de sus vialidades, además de la falta de oportunidades para jóvenes que provienen del sector agrícola, el principal de ese municipio.

De continuar con esa estrategia bravucona y de seguir victimizándose, Rafael Mendoza difícilmente retendrá la alcaldía de Cuauhtémoc. Nada conseguirá por la vía del enfrentamiento y solo encapsulará su gobierno. Requiere de diálogo y colaboración con el Gobierno del Estado para encontrar un esquema de transporte idóneo para el municipio y que sea acorde a la Ley de Movilidad. Si no entiende eso, Rafael Mendoza simplemente no le interesa gobernar, sino hacer grilla.

LA MUERTE DE UN POETA

Dicen los conocedores de las letras y la cultura literaria, que Colima es tierra de poetas. Poetas de gran talla como Gregorio Torres Quintero o Griselda Álvarez Ponce de León. Dentro de esa gama de creadores literarios destacó el poeta y escritor colimense Víctor Manuel Cárdenas Morales, quien nació en Colima en 1952 y falleció el domingo, a causa de un derrame cerebral.

Con su sempiterno cigarrillo descansando en los labios, Víctor Manuel Cárdenas era un promotor activo de la cultura, pero sobre todo de la poesía. Trabajó de manera estrecha con círculos de creadores literarios, en particular con jóvenes. Hacían versos, pero en especial sonetos. De ese trabajo meticuloso y gentil, Víctor Cárdenas dejó huella profunda en las nuevas generaciones de poetas.

El también historiador obtuvo el Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde en 2007. Y escribió unos poemas en honor a los cigarros, que los lectores que gustan de fumar leen con gran fruición. Obtuvo también el Premio Interamericano de Literatura Carlos Montemayor, el Nacional de Poesía Tuchtlán en 1980 y el de Poesía Joven de México Elías Nandino en 1981.

Es autor de Después del blues, Primer libro de las crónicas, Peces y otras cicatrices, Poemas para no dejar el cigarro, La zona de tolerancia y Micaela, entre otros. Fue miembro del consejo de redacción de la revista Tierra Adentro y director de la misma desde el 2001, y presidente del Centro de Apoyo a la Mujer “Griselda Álvarez”.

Trabajó como asesor de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y posteriormente como coordinador general del Instituto Chiapaneco de Cultura. El pasado 14 de noviembre de 2016, Cárdenas Morales fue el primer escritor en recibir el Premio Colima al Mérito en Artes, en el Teatro Hidalgo. Fue, dentro de esta larga y nutrida trayectoria, catedrático en la Facultad de Letras y Periodismo de la Universidad de Colima.

La creatividad y el talento de Víctor Cárdenas Morales eran reconocidos en distintos círculos de poesía. De acuerdo con la investigadora y catedrática de la Universidad de Colima, Ada Aurora Sánchez Peña: “Su obra poética del todo intimista, se nutre del corazón de lo ordinario, para volverse un canto hondo, profundo, en torno a la realidad social y sus contradicciones, pero también sobre la rutina cotidiana de los días y los resplandores de los pueblos y ciudades que ama”.

Víctor Cárdenas publicó de 1983 a la fecha unos 18 libros, la mayoría sobre poesía, aunque también incursionó en la novela y el ensayo, así como en la elaboración de antologías literarias. Su obra fue traducida al inglés, francés, italiano, portugués, alemán y neerlandés. De igual forma ha sido incluido en antologías poéticas editadas en México, Estados Unidos, Canadá, Francia, Perú, Cuba, Puerto Rico, Brasil, Colombia, Uruguay, Chile y Argentina.

Entre sus actividades como funcionario, gestor cultural y editor, destaca su labor como fundador y director de la Biblioteca Central Profesora Rafaela Suárez y la Red Estatal de Bibliotecas, así como sus aportes a la creación del Centro de Estudios Literarios de la Universidad de Colima y del Museo Regional de Historia de Colima.

Por eso méritos y otros más, Víctor Manuel será recordado como uno de los poetas más grandes que ha tenido Colima en los últimos años. Su sensibilidad traslúcida revelaba aspectos insospechados de nuestra cotidianidad: imágenes, olores y sensaciones; de ahí la exultación estética de su obra, de una hermosura llana. Descanse en paz el poeta.

LIBRES DE PECADO

Andrés Manuel López Obrador salió a declarar que los escándalos de Eva Cadena y otros partidarios de Morena son parte de una guerra sucia contra su partido, pero que esto no los iba a manchar. Desde hace casi más de 15 años muchos han sido los escándalos alrededor de la figura del tabasqueño, basta recordar el famoso caso del desafuero por expropiar los terrenos de una cooperativa para construir una carretera a un hospital privado, el caso de las ligas de Bejarano, el escándalo del salario de su chofer, los lujos de sus hijos, el escándalo de su excolaborador en Las Vegas, los señalamientos de corrupción en el segundo piso del periférico, el escándalo de las concesiones para los amigos de la hija de Monreal, lo de Eva Cadena y más recientemente los vínculos entre el narcotráfico y Morena en la delegación Tláhuac de la CDMX.

A pesar de los muchos actos de corrupción en los círculos cercanos al macuspano, sus partidarios se obstinan en señalarlo libre de pecado y completamente limpio, argumentando que estos mismos son ataques planeados por la “mafia del poder”, es decir, un conglomerado al que llaman PRIANRD. Lejos de la ceguera y falta de autocrítica, muchos de quienes se integran a las filas de Morena son expriistas acusados de corrupción y delitos graves, pero que, a palabras de Obrador, se les perdona, pues al ingresar a su partido se limpian.

La forma en que el tabasqueño dirija su partido es respetable y le compete a sus órganos de dirección ajustar lo que crean conveniente. Lo que no se debe tolerar es que tras la muerte de El ojos en la delegación Tláhuac se ha destapado una red de narcotráfico que vincula directamente al delegado de la misma, quien milita en Morena, lamentablemente no solo no se expulsa al delegado, sino que se le solapa arguyendo que los señalamientos son parte de una estrategia de la “mafia del poder” para manchar a Morena. Mientras sus fieles seguidores sigan respaldándolo, este tipo de prácticas de solapar la corrupción, justificarla o negarla a pesar de lo evidente, impedirán que logren el progreso que tanto anhelan.

