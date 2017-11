Nacido sin alas: ¡Cuánto entraña la risa!

Reprimida por unos y falseada por otros, lo cierto es que está escondida en cada persona. Oculta en lo recóndito de todo espíritu humano, siempre se encuentra preparada para desacelerar brevemente el corazón de quien la libera, para embellecer el rostro de todo aquel que se deja llevar por una intensificación transitoria del placer de vivir. Presente pero adormilada, a la espera de un estímulo que la desate, la risa honesta es una auténtica fuerza transgresora. Una dádiva con la que la naturaleza ha pintado los privilegios humanos y que en el frenesí del diario vivir parecemos minusvalorar cuando no despreciar.

Imaginemos las voces primaverales de un patio empavesado con el reverdecer de los árboles y la renovación de las flores; y ahora comparémoslo con el silencio reinante en una plaza cuyo ajetreo fue sepultado por la blancura de la nieve, y los pocos árboles que se levantan alzan sus escasas ramas hacia un cielo gris de plúmbeas nubes. Mientras que en el primero parece conjugarse la salud y la esperanza, en el otro parece hacerlo la decrepitud y el agotamiento. Lo cierto es que hay alegrías y tristezas hasta en los paisajes. Los hay sanos y enfermos, jóvenes y viejos, en los que abunda la vida y en los que languidece.

Lo mismo sucede con la vida humana, en donde la alegría y la tristeza pertenecen a estados opuestos de salud y vigor. En general, nos place todo lo que nos completa o mejora; y nos duele lo que amengua o restringe la plenitud individual. Siendo duraderos, ese placer y ese dolor se transforman en estados de alegría o de tristeza; siendo efímeros, revientan en risa o en llanto. No es difícil reconocer en la alegría y en la risa una concordancia con los fenómenos fisiológicos más favorables para el bienestar, como individuos y como especie. Pero sí es compleja de asimilar la idea de que, consciente o inconscientemente, directa o indirectamente, tendemos a privarnos de la oportunidad de gozarlo.

¡Cuánto entraña la risa! Que con ella se descifra al hombre. Aquel que teme comprometerse con quien lo ve reír confunde la sana alegría con la frivolidad. Aquel que nunca ríe y cuando lo hace gasta una risa fría tergiversa la solemne seriedad con el carácter. Y de aquel que teme o pervierte la risa, solo puede esperarse que haga lo propio con la alegría.

Me refiero a la risa honesta, estimado lector, no a la patológica y mucho menos a la hipócrita. La risa no se fuerza, pues tiene una vocación liberadora, la risa estalla. La risa no se anatematiza, pues tiene carácter redentor, la risa se celebra.

Por eso hay que reír, porque aunque fugaz, es la manera más noble y misteriosa en la que los miedos y los tormentos pueden ser desgarrados. Difícil es pensar en un mejor estimulante de la salud, de la felicidad y de la inteligencia. Hay que reír, porque cada carcajada es un valiente grito de albedrío, de autonomía y de realización.

