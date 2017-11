PC suma 18 rescates de bañistas en playas

Infoecos/Tecomán

El director de la Unidad Municipal de Protección Civil, Moisés Marín Cárdenas, informó que durante el Operativo Verano 2017 se han realizado un total de 18 rescates de personas en las aguas marinas de las playas de El Real y Pascuales, cuatro de ellas menores de edad.

Marín Cárdenas precisó que se tiene un total de 28 elementos guardavidas a lo largo de las playas, quienes trabajan coordinadamente con la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Vial y Protección Civil, apoyados por Protección Civil del Estado. “Se tienen dos guardavidas en Boca de Apiza, uno en el Ahijadero, tres en Tecuanillo, 12 en El Real y 10 en Pascuales, con el objetivo de atender a cualquier llamado de emergencia”.

Indicó que en lo que va de esta temporada vacacional de verano, no se ha registrado ningún percance vial, y se han realizado recorridos por las playas del municipio con la finalidad de mantener a salvo a los visitantes.

Pidió a los bañistas atender las indicaciones que hace la Unidad Municipal de Protección Civil y los guardavidas, así como hacer caso a los señalamientos colocados a lo largo de la playa, con la finalidad de evitar una desgracia y pérdidas humanas.

Informó que las recomendaciones para los visitantes a las playas son: “Evitar ingresar a cuerpos de agua bajo los efectos del alcohol; antes de nadar, esperar 45 minutos después de haber ingerido alimentos; cuidar a los menores de edad y no perderlos de vista, y no bañarse en lugares solitarios, si no se conoce la zona, mejor no ingresar”.

Marín Cárdenas hizo el llamado a los visitantes y los padres de familia para que, si asisten al cauce del río con el mar, en playa Boca de Pascuales, estar atentos sus hijos, amigos o familiares y tomar todas las precauciones para no tener casos qué lamentar.

