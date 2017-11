Políticamente Incorrecto: Entre el progreso y la decadencia

Desde el principio de la historia los seres humanos se han visto tentados a registrar su cotidianidad por medio de diferentes formas desde el arte hasta lo documental. Para prueba las pinturas rupestres, las tablillas sumerias, los jeroglíficos egipcios, los códices mayas, los papiros chinos y los libros occidentales. Griegos, franceses, alemanes y norteamericanos discutieron en diferentes momentos de la filosofía si esta historia era lineal y progresiva, si se trataba de eventos cíclicos o si ésta no tenía más orden que el caos.

Quienes apostaban con un desarrollo lineal y progresivo de la historia chocaron con al menos dos lapsus que pusieron a tambalear sus hipótesis, el primero de ellos en la cultura occidental con la llegada de la edad media que echó por borda los avances en ciencia, tecnología, filosofía y arte para dedicar sus esfuerzos en la conquista religiosa, el poder y la riqueza. El segundo fue en oriente, pues durante el ocaso occidental, los árabes conquistaron gran parte del mundo y sus avances científicos y principalmente matemáticos sentaron las bases del álgebra moderna que conocemos, sin embargo, con el triunfo de los radicalismos en el Islam, el despertar árabe terminó por desplomarse y entrar a una era de oscurantismo y esclavitud religiosa.

Los desperfectos de la tesis del progreso continuo abrieron paso a aquellos que apostaban sus canicas a la historia como una serie de eventos cíclicos. Vaya, las evidencias parecían claras, los imperios nacían, se desarrollaban, conquistaban, alcanzaban la madurez para luego encontrar el ocaso, la decadencia y su caída ante el surgimiento de un nuevo imperio que cumplía el mismo ciclo. Sumerios, persas, egipcios, griegos, romanos, árabes, otomanos, galos, españoles, ingleses, alemanes, rusos, norteamericanos y la historia seguía repitiéndose una y otra vez. Lo que siempre comenzaba con un brillante gobernante terminaba con una serie de potentados presos de sus excesos, condenados a la miseria y decadencia de la lujuria, la avaricia y la soberbia.

A pesar de parecer infalible, había cosas que no terminaban de cuadrar en la historia cíclica, eso fue el siglo XX que avanzó en décadas lo que no se había avanzado en toda la historia. Ese mismo aspecto permitió que algunos de los filósofos franceses más avezados del siglo XX partieran de la idea de que la historia no era más que un compendio de hechos azarosos. Sus preceptos tenían bases en lo que a principio de dicho siglo señalaban los alemanes más pesimistas y hasta los más supremacistas, además del refuerzo de su tesis en los avances científicos de las diversas ramas de la física a partir de los años 50.

Empero, para sorpresa de los azarosos, los dados rodaron de nuevo mientras moría el siglo XX y tras la caída del muro de Berlín, sería un norteamericano descendiente de la tierra del sol naciente, basado en un francés, quien sentenciaría poderosamente “la historia ha muerto” y con ello abría las puertas del posmodernismo a la filosofía y la ciencia. Para entender el posmodernismo debemos partir del devenir histórico que venía centrándose en los grandes relatos, entre ellos existían cuatro grandes relatos progresivos, el gran relato cristiano (dios como la historia), el gran relato marxista (la sociedad como dios de la historia), el relato del iluminismo (la razón como dios de la historia) y el gran relato capitalista (el dinero como dios de la historia), al sentenciar la muerte de los grandes relatos el posmodernismo sembró la idea del no relato, es decir, el nada importa porque todo importa y a la vez no importa en absoluto.

El arte, el entretenimiento, la ciencia, la filosofía y demás ramas del conocimiento se contagiaron de la relatividad, de la multiculturalidad, de la pluralidad, de micro relatos, de los performance, del individuo como el centro de la historia que de pronto el imperio de la lógica sucumbió ante el surgimiento de lo patético, es decir, dejó de importar el sentido común para darle paso a que las personas se sientan bien consigo mismas sea cual sea la consecuencia. Lamentablemente para los posmodernos apenas unos años después de impuesta la sentencia, los grandes relatos se estrellaron contra dos edificios y mientras se desarrollaba el posmodernismo, los fundamentalismos deban un revés que hirió de muerte a la corriente.

La pluralidad y la multiculturalidad secuestraron el devenir histórico y de pronto, lo que antes era decadencia hoy es progreso y lo que antes era progreso hoy es decadencia. Todo bien, si se cree que la historia avanza de manera progresiva y positiva, pero como vimos al principio, esto no es así, por lo que se instauró la dictadura de lo políticamente correcto, el cual logró censurar a más millones de personas que la inquisición misma, porque no hay peor censura que la autocensura y no hay peor autocensura que el miedo al juicio social.

Así la pluralidad y multiculturalidad junto con otras ideologías modernas dieron paso a los fundamentalismos y totalitarismos, lo cual dio paso a una nueva historia del relato de lo políticamente correcto (los sentimientos como dios de la historia). Y como todo totalitarismo, el obligar a otros a pensar como nosotros tiene como consecuencia la respuesta con la misma fuerza en sentido inverso de los que se sienten lejos de la centralidad de la historia. Por eso es cada vez más común la psicosis e histeria colectiva, las respuestas violentas, el odio, la intolerancia y la irracionalidad. Entonces, ¿vivimos el progreso de nuestra sociedad o acaso estamos siendo testigos presenciales de su decadencia?

