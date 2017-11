Administración de JIPS no tiene deuda con Pensiones

Infoecos/Colima

Al ser cuestionado sobre la deuda que existe con la Dirección de Pensiones, la cual, de acuerdo con Martín Flores, líder de la burocracia estatal, supera los mil millones de pesos, el secretario de Administración y Gestión Pública, Kristian Meiners Tovar, aclaró que esta administración estatal no adeuda dinero a dicha dependencia.

El funcionario sin embargo reconoció que sí existe un adeudo por parte de administraciones anteriores, y enfatizó que “a partir de que entró esta administración y antes con el gobernador Interino Ramón Pérez Díaz, hemos cubierto todas las cuotas, tanto de las aportaciones de los trabajadores como las aportaciones del patrón. Este gobierno ha cumplido a cabalidad lo que establece la ley”, explicó.

Mencionó que la administración estatal reconoce que existe un adeudo aunque no coincide con la estimación realizada por el líder sindical, por lo que estableció que esperarán la determinación de la revisión que realice el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG).

“La Dirección de Pensiones tiene los registros contables de los últimos años, lo que el sindicato quiere y le damos toda la razón, es de que haga la revisión hacia atrás lo más que se pueda y ahí es donde el OSAFIG estará ayudándonos, ellos harán su propio trabajo para hacer esa revisión. Lo que le hemos dicho al sindicato es que la cifra que se determine deberá ser asumida de manera institucional por el gobierno”, aseveró.

Kristian Meiners manifestó que los adeudos existentes se generaron por no entregar las aportaciones correspondientes a la Dirección de Pensiones, aunque los pagos a los pensionados y jubilados se han hecho con cargo al gasto corriente.

“Si bien no se han transferido esos recursos, este dinero debería de estar destinado para pagar las pensiones de los trabajadores, como no se transfirieron y aunque se hubieran transferido no hubieran sido suficientes para pagar las pensiones, tanto el Gobierno del Estado como las entidades que participan en la Dirección de Pensiones, de su gasto corriente erogan directamente el pago de las pensiones”, indicó.

Bajo esta perspectiva, el secretario de Administración estimó que no se puede decir que no se hicieron aportaciones a Pensiones por parte de las distintas administraciones estatales, pues se asumió del gasto corriente el pago de las mismas.

“En nuestro caso no nada más hemos pagado las pensiones del gasto corriente, también hemos transferido los recursos, las dos obligaciones las hemos honrado como Gobierno del Estado”, concluyó.

