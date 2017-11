Colima, entre balas y la incertidumbre

Infoecos/Colima

Un enfrentamiento entre presuntos delincuentes con policías estatales y de Procuración de Justicia se registró al sur de la capital del estado durante la tarde de este martes, tras el cual extraoficialmente se reportó la detención de dos presuntos criminales. El enfrentamiento se extendió por la zona del rey Colimán y la colonia San Pablo.

El primer hecho se registró alrededor de las seis de la tarde, cuando una patrulla de la Policía Estatal intentó marcarle el alto a un vehículo compacto sospechoso, iniciando una persecución por la colonia San Pablo.

Informes preliminares señalan que la persecución inició luego de que sujetos a bordo de un automóvil compacto Nissan dispararan en contra de la patrulla de la Policía Estatal que intentó marcarles el alto.

El operativo inició en calzada Galván, terminando en la avenida Aniceto Castellanos, casi en su cruce con la prolongación 20 de Noviembre.

En este lugar, elementos policiales y de investigación habrían detenido a dos personas armadas, responsables de la agresión hacia los policías.

En esta detención, dos automóviles compactos: un Nissan Versa blanco y un Chevrolet Chevy azul, fueron asegurados.

Las detonaciones fueron percibidas hasta el Centro de la ciudad de Colima, donde usuarios de redes sociales narraron los momentos de angustia que vivieron en este hecho.

La usuaria de Facebook Betty “N”, publicó en dicha red social: “Nunca en mi vida imaginé me tocara vivir esto Que esta pasando en este país…??? No fue algo que me hayan contado, lo vivi en carne propia….. EN MI CASA se refugio un (unos no se) maleante…. Se pueden imaginar ver gente armada en tus azoteas, saltando la barda de tu casa? En tu jardín gentes con armas y balaceando? Adentro de mi casa gritando ¿Quien esta aquí?? ERA YO LA QUE ESTABA AQUÍ…. NO se que tengo que hacer, como podemos cambiar esto que estamos viviendo, las autoridades????? Vivo a 1 cuadra de casa de gobierno, ojalá lo vivieran en carne propia, que su familia se viera en medio de las balas, CREO QUE A ELLOS NO LES PASA VERDAD? Por favor Hagamos algo No deseo esto a nadie, a nadie Mi angel de la guardia me cubrió con sus alas y el sagrado corazon con su Manto de que ninguna bala me tocara” (sic).

EXTRAOFICIAL: ABATEN A UNA PERSONA EN RESTAURANTE

Una persona ejecutada fue el saldo de un ataque armado en el restaurante ‘El Chepe’, ubicado en la calle Amado Nervo, en la ciudad de Colima, a unos metros del Instituto Tecnológico de Colima.

Informes preliminares señalan que sujetos armados arribaron a este establecimiento y se dirigieron contra unas personas que se encontraban a las afueras del establecimiento, abriendo fuego contra un hombre de aproximadamente 30 años de edad.

Hasta el momento se desconocen las características de los responsables, mientras que el hoy occiso, cuya identidad tampoco se ha confirmado, quedó desvanecido por los impactos de bala, siendo asistido por personas y comensales del restaurante.

Elementos policiales se trasladaron al lugar de los hechos, confirmando la presencia de la persona herida y trasladándola a recibir atención médica, aunque posteriormente falleció.

En tanto, los clientes del establecimiento fueron retenidos durante varios minutos en el restaurante, mientras las autoridades realizaban las investigaciones de la escena. A poco antes de las 10:50 de la noche, las personas fueron retiradas del lugar.

Autoridades reportan además la localización de un vehículo compacto rojo con reporte de robo localizado en la calle Independencia, a unos metros del lugar de los hechos, aunque se investiga si está implicado en el atentado.

