Escaparate Político

SEGUNDA DE DOS PARTES

PRECANDIDATOS. Ya se empiezan a mover los actores que aspiran a ocupar un escaño en el Senado de la República. Hemos visto a Enrique Rojas, José Manuel Romero, Fernando Moreno, Ximena Puente, Virgilio Mendoza, Gaby Benavides, Luis Ladino, Fernando Antero. Se empiezan a mover, a reunirse con grupos sociales y con los líderes de la opinión pública. Hacen bien, pues hay un dicho popular que dice que “santo que no es visto, no es adorado”. Como ya viene la sucesión presidencial y los relevos en las alcaldías y en los parlamentos veremos de qué cuero salen más correas. EL CONOCIMIENTO Y EL PODER. En estos tiempos aciagos inició ya la cuenta regresiva para lo que será la disputa por la Presidencia de la República, en un contexto de severos desafíos por el entorno internacional, la amenaza que representa Donald Trump y, a nivel doméstico, el desafío de la delincuencia en contra de las instituciones, me parece oportuno meditar en torno a las fuentes generadoras del poder, la democracia, la gobernabilidad, la arquitectura de nuestro edificio institucional que surgió del movimiento armado de 1910 y que se plasmó en la Constitución de 1917. Un factor esencial para comprender la naturaleza del poder es la definición de Bertrand Russell: “El poder es la producción de los efectos deseados”. Es decir, aquél actor político que alcanza sus objetivos, que se “sale con la suya”, que logra lo que quiere, tiene poder. Por el contrario, cuando hay diatribas y difamaciones contra un actor político y no logran derribarlo, se aplica la tesis de Nietzsche: “Lo que no me mata, me fortalece”. En este orden de ideas, considero que uno de los pensadores recientes sobre el poder es Alvin Toffler, quien examina con detalle las fuentes primigenias del poder, y en su obra El cambio del poder hace un exhaustivo recuento conceptual en torno a los teóricos del poder y del estado moderno. Desde Hobbes a Bertrand Russell, pasando por Maquiavelo, Montesquieu, Bodino y Weber. LA FUERZA. En esa obra portentosa, Toffler postula que el mundo ha transitado por diferentes etapas o fuentes de poder, no solo en términos de la violencia legítima que tiene el Estado, a la que, con justa razón, alude Weber, sino desde la noche de los tiempos, desde los bárbaros germanos, desde las hordas primitivas, en donde la fuente originaria del poder era la violencia. Es así como surgió la necesidad del Derecho, la necesidad del Estado, de un poderoso Leviatán, “más poderoso que todos los hombres”, dotado de las leyes, de la policía y el ejército, para hacer cumplir la ley y proteger a los ciudadanos de la ley del más fuerte, como bien postula Hobbes. En este orden de ideas, Toffler alude a la célebre frase de Mao Tse Tung, el patriarca de la revolución china, en el sentido de que “el poder brota del cañón de un arma” para aludir al factor fuerza como el origen primigenio del poder. EL DINERO. Por otra parte, el autor refiere que, según la tradición oral, en la cultura popular en diversas latitudes y comunidades es común señalar que “el dinero habla”, para aludir a la riqueza, para denotar el potencial del capital como instrumento de poder. Sin embargo, hay otra fuente de poder muy relevante. Evocando al pensador Francis Bacon, señala “que el conocimiento en sí es poder”, lo cual es profundamente revolucionario. O sea, es un salto cualitativo con respecto a otros niveles de mando, como son la riqueza o la violencia. En esta dinámica, el poder tiene que ver con todas las dimensiones de nuestras vidas, desde las relaciones más elementales en el seno social hasta los puestos que ocupamos, las redes y actores con los que a diario interactuamos, los autos que conducimos, las esperanzas y sueños que perseguimos. En esta tesitura, para Toffler somos producto del poder, en mayor medida que lo que imaginamos o suponemos. Así las cosas, un avance sustancial como fuente de poder lo representa el conocimiento, que es una fuente de poder más versátil y de mayor calidad que la riqueza o el dinero. Para Toffler, el conocimiento es también el ingrediente más importante de la fuerza y de la riqueza. Esto es, la fuente de poder no se traslada mecánicamente de un lugar a otro, sino que ha sufrido una “mutación” en su naturaleza interna, siendo el factor más revolucionario, más importante: el saber, la inteligencia, lo que la leyenda japonesa llama el espejo, como sinónimo de conocimiento, como una clave de poder más importante que la espada o el dinero. Postula Toffler que en Japón “hay tres objetos sagrados que se dieron a la gran diosa del sol Amaterasu. La espada, la joya y el espejo –donde la diosa Amaterasu vio reflejado su rostro”. Se desprende que la triada de violencia, riqueza y conocimiento son las palancas esenciales para develar la naturaleza del poder, sus goznes internos, desde la edad de piedra hasta nuestros días. En suma, el poder incide en el imaginario colectivo, en nuestras vidas, en la estratificación social, en las relaciones entre gobierno y sociedad, en los partidos, en los anhelos y los sueños.

