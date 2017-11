A media semana: Rumbo al 2018/Senado

Continuando con el tema sobre los aspirantes a diferentes cargos a disputarse el primer domingo de julio del siguiente año, tal como lo comentamos la semana pasada, muchos desde ya pusieron a trabajar toda su maquinaria en busca de proyectarse o posicionarse en sus respectivos partidos. Por ejemplo, en el Revolucionario Institucional con más razón tienen que hacerlo, ya que este instituto se encuentra como en stand by, que debiera ser lo contrario, por los últimos resultados electorales, empero parece ser que no se ha repuesto de la paliza que le propinaron en junio de 2015, por ello, ni tardos ni perezosos cada quien está trabajando desde sus respectivas trincheras.

Así pues, para el Senado, el PRI, en estos momentos, cuenta con dos aspirantes bien posicionados con posibilidades reales de llegar a la Cámara Alta: el primero, José Manuel Romero Coello, quien presenta como mejor “virtud” su cercanía con el presidente Enrique Peña Nieto y, según dicen, de Miguel Ángel Osorio Chong, pero creo no solo de ellos, también de Rosario Robles y Meade y, muy posiblemente, con quien salga bendecido como candidato a la silla grande, el puesto que ostenta le ha permitido codearse en las grandes ligas, donde se toman las decisiones cupulares del país; por su parte, el director del Imjude, también está haciendo su luchita, en los últimos meses ha intensificado sus visitas a Colima, so cualquier pretexto, a sabiendas que tiene que vender su figura, anda del tingo al tango ahora cobijado con una fundación que lleva el nombre de su señor padre; en desventaja tiene una supuesta diferencia con el gobernador Nacho Peralta que, quieran o no, tendrá que ser tomado en cuenta, otra más, tiene bastantes años que no compite por un cargo de elección popular, se la ha llevado de funcionario estatal y en la actualidad federal, lejos aquel tiempo cuando compitió y ganó una diputación local por el primer distrito (2009), en resumen le falta baño de pueblo reciente, aunque de algo le sirvió coordinar la campaña extraordinaria de JIPS, incluso, en lo corto, José Manuel ha manifestado su interés por buscar la alcaldía de Colima, algo más congruente y acorde a su zona de influencia que ostenta, sin duda le daría buena pelea a Héctor Insúa y Locho Morán. Otro prospecto interesante a integrar la fórmula para el Senado es Enrique Rojas Orozco, él, al contrario de Romero, viene de ganar individualmente tres elecciones consecutivas, diputado local, presidente municipal y legislador federal, esta última de manera apretada pero venció a una rival poderosa como lo fue Indira Vizcaíno Silva, además de enfrentar la ola Jorge Luis Preciado con el competidor del PAN, José Manuel Moreno, aún así salió avante, lo que lo convierte en uno de los activos vigentes del tricolor, y creo que su partido ha puesto la mirada en el villalvarense, si leemos entre líneas, la dirigencia estatal con doble propósito lo envió como delegado a Manzanillo: poner orden y recomponer un municipio donde el priísmo está alicaído, prácticamente por los suelos y, de paso, tejer alianzas y posicionarse en el puerto, luego entonces, el PRI no puede darse el lujo de desechar a personas probadas en las urnas y, pese a las críticas, Kike es uno de ellos, es más, de los pocos rentables. Solo que, para ambos casos, Romero-Rojas, tendrán que enfrentar el poderoso obstáculo de la equidad de género, difícilmente podremos ver a los dos en el mismo recuadro de las boletas electorales.

En cuanto a Acción Nacional, tiene dos caminos, su carta más fuerte: Gabriela Benavides Cobos, no es bien vista por el grupo que ostenta el poder del impugnado CDE, comandados por Jorge Luis Preciado Rodríguez, por lo que, de resolver el TEPJF a favor de Enrique Michel Ruiz, la alcaldesa de Manzanillo será borrada del mapa y no le darán ni siquiera una regiduría, entonces se abre el otro panorama, entraría en primera posición el amanuense de JLPR, el diputado Luis Ladino y, en la segunda, Gretel Culin. Los otros partidos, la verdad, no pintan, acaso solo si se concreta el binomio que Indira Vizcaíno sea aceptada en Morena y ésta a su vez decida buscar la senaduría, la convertiría en una contrincante de mucho cuidado para priístas y albiazules, su capital político propio y lo que pudiera sumarle AMLO por el llamado voto en cascada, la estaría asegurando media curul con la primera minoría, algo alcanzable para la dama cuauhtemense. Por tal razón, los dos primeros institutos mencionados deben seleccionar a sus mejores cuadros, de lo contrario corren el riesgo de quedar hasta en tercer lugar y adiós senaduría.

PARA CERRAR

Debe entender el alcalde de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza Godínez, que por más buenas intenciones que tenga no puede estar por encima de la ley, lo digo por el tema de las famosas moto-taxis, las cuales no se encuentran contempladas en la Ley de Movilidad, y que desafiantemente implementó este servicio, pues hasta donde sabemos no existe una figura jurídica que avale las rutas comunitarias. Difícil solución se antoja, las opiniones en pro y contra están divididas y cada cual las ve desde su trinchera, por un lado el edil está encaprichado y quienes deben aplicar el reglamento, léase diputados y Secretaría de Movilidad, apanicados, principalmente Javier Ceballos, presidente de la Comisión de Transportes, quien por ahora tiene su cabecita ocupada pensando en la candidatura a la Presidencia de Villa de Álvarez. El ganón, haiga sido como haiga sido, es Rafa Mendoza, quien ya es conocido en todo el estado debido a esta promoción gratuita, como dijera el gran Pedro Vargas, ¡agradecido, muy agradecido!, y para que vean no les tiene miedo, mañana arrancará con este servicio en Quesería y El Trapiche, además de la ruta turística en la cabecera; así o más claro el reto, Gisela.

TRES CITAS PARA RECORDAR

“Nunca te van a cambiar por algo mejor, solo por algo más fácil.” Nathaly di Martino.

“Cuando alguien te habla de sus problemas no significa que se queje, significa que confía en ti.” Mari González.

“Si amas, no traiciones; si no sientes nada, no ilusiones.” Julián Gómez.

cesarguerrero1@hotmail.com

