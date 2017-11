Mejor vámonos riendo

Cuánto sufren muchas personas por no quitar lo que está frente a ellas. Y tengamos en cuenta que siempre han existido desviaciones. Por eso se dijo a la humanidad: “Dominen la tierra”. Cuidado, “nada ganas con llorar”. Se nos olvida que nada nos llevaremos al morir; entonces, estamos equivocados cuando solamente queremos más riquezas, más fama o nos creemos mucho. Ahora, te invito a que te rías, a que estés feliz. Hay escritos para reírse de los locos, los tontos, los incultos, los ricos y los pobres. Saquemos a los pueblos momentos difíciles. Vamos oxigenando nuestro cerebro.

No sé quién fue Díaz Ordaz, pero me contaron que dijo: “A mí me cuestionan por feo. Pero a Echeverría lo señalan por tarugo. Salgo ganando, ¿No?” Otro gran personaje: “¿Me quieren para Presidente o para semental?”. Sor Juana Inés de la Cruz, literata y santa: “Hombres necios que vendéis mi casa de Amecameca, ojalá así la dejéis, el que la derrumbe, peca”. Un estudiante le dijo al maestro: “Vaya con la vaca loca que no saltó la valla y se fue de boca”. Un preso: “Yo no quiero joyas, ni tampoco plata, hoy lo que más quiero es salir de Almoloya”.

El Pelón encontró a su amigo Coco: -Qué bueno que te encontré. Mañana debo llevar una tarea que titularé: ¿Qué es Lógica? He escuchado mucho esa palabra, pero no sé qué es Lógica. Ayúdame. Coco le contestó: -No te preocupes, voy a preguntarle al Capilla, se la da de intelectual y puede ayudarnos a hacer la tarea. Se fue corriendo a la casa del Capilla y le preguntó: -¿Sabes lo que significa eso de Lógica? Le contestó: -No, pos sí. Si te gustan los peces, por lógica te gustan las cosas de colores, brillantes, ¿qué no? Y si te gustan las cosas de colores, por lógica tú eres alegre, bullicioso, ¿qué no? Le contestó: -Todos los viernes al salir de la prepa voy a los bares a bailar y las cantinas. -Entonces, por lógica, bailas con mujeres, ¿no? Le contestó: -No, pos sí. Entonces, le dijo Coco: -¿Ya me entendiste lo que es Lógica? Se fue corriendo El Pelón a darle la respuesta a Coco. Le dijo: -Ya sé lo que es Lógica, pero me das para un chesco mi ñero: ¿Tiene una pecera? -No. -A pinche Pelón, entonces, por lógica, eres un maricón.

Así somos. Desde jóvenes, no se tiene cuidado de la verdad y lo mentira, solo vivimos con gustos y conveniencias, sin la verdad y lo que debemos hacer. Fue a confesarse Tolito: _Me acuso que cometí un pecado grande y feo. -¿Qué pecado cometiste, hijo mío? -Tengo vergüenza decirle. -Ten confianza, soy el Padre Joaquín, el más correcto. -Es que… me acuso que… no me animo a hablar, ese pecado lo cometí con usted y ya se lo dije a mis compañeros de la secundaria. -Ah, canijo, ¿qué pecado cometiste? -Estoy muy asustado y tengo miedo. -Anda, di qué pecado. -Dije que usted tiene cara de un burro viejo. -No te preocupes. Yo te perdono. En penitencia vas ante el Sagrario, de rodillas, dices mil veces: Señor, quítame lo pendejo.

Por eso, una ayuda: busca nuevos amigos y cuida los que tienes; guarda bien los secretos que tengas; reconoce tus errores y tus deficiencias; sé valiente o siquiera finge serlo; utiliza tus tarjetas de crédito solo por comodidad; no engañes a nadie ni te engañes; escucha y aprovecha las oportunidades; a los malos comentarios, has oído sordo; cuando entres a un lugar, hazlo con seguridad; que nadie te vea borracho o en maldades; tan solo presta el libro que no importa que te lo regresen; elige con cuidado a los compañeros; no te retardes en realizar lo que urge en ese momento; elogia a personas.

Por eso, vive feliz. Cada persona es responsable de sí, nada ganas con culpar o lamentarte. Adelante, eres lo que quieres.

Comentarios