Palencia seguirá al frente del banquillo de Pumas

La actual directiva, encabezada por Rodrigo Ares de Parga, confía en que aún no es momento de cambiar de entrenador. Ni hay ultimátum, todavía.

Habrá una charla sobre la situación de Pumas para enderezar la nave, porque la derrota ante América aumentó la presión de los aficionados y de una parte de los miembros de la asamblea auriazul. Los resultados no son los esperados, pero una fuente al interior del club aseguró que “no es momento de perder la cabeza”.

El proyecto que inició Paco en el banquillo ha sufrido críticas, especialmente de un grupo de miembros de la asamblea que no solo no creen en el Gatillero para ser el timonel felino, sino que han cuestionado a Ares de Parga.

Incluso se sabe que buscarán convencer al rector de la UNAM, Enrique Luis Graue, de hacer algo en el club y que le han sugerido ya recuperar como timonel a Guillermo Vázquez. El entrenador no es del agrado de la actual directiva, por lo que sería un golpe fuerte al mando actual, por ello falta mucho para que sea concrete esta posibilidad.

El presidente del Patronato universitario no hizo público su apoyo a Palencia, pues al término de la junta del Comité de Desarrollo Deportivo, se limitó a explicar que no están contentos con los resultados obtenidos y que trabajan para corregir la situación.

“El equipo el sábado (frente a América) no merecía perder, tampoco ganar. Vamos a esperar (para decidir). Llevamos tres puntos de nueve, no estamos contentos, pero no se ha jugado mal. Tenemos partido el miércoles contra Monterrey (en Copa MX), y a ganar”, expresó el directivo auriazul.

