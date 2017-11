Acusa William Palacios a Quiñones de atacarlo con cuchillo

Tras el conflicto entre los jugadores de Lobos BUAP, William Palacios y Julián Quiñones, fue el delantero de 24 años quien levantó la voz previo a abandonar suelo mexicano, revelando que el exjugador de Tigres fue el responsable del accidente, ya que él tomó el cuchillo para atacarlo.

“En estos momentos me mandaron con las manos vacías, sin un peso, a pesar de que nos equivocamos dos personas, el que agarró el cuchillo y el que me provocó la lesión fue él, porque si yo fuera una mala persona lo demandaría porque utilizó un arma blanca y me propuso una puñalada”, dijo Palacios.

“Él y yo ya hablamos y terminamos bien, me pidió disculpas, le pedí disculpas, y él más que nadie sabe que fue él quien se lastimó solo el brazo y en su momento va a salir a hablar, pero en estos momentos es delicado porque creo que todavía no ha salido del hospital, esperemos que tenga el valor y salga a explicar lo sucedido, porque la verdad nosotros peleamos, discutimos y si todo hubiera terminado en una pelea, en un par de puños y él no hubiera ido a buscar el cuchillo de pronto las cosas no hubieran trascendido porque terminamos en el hospital los dos”, añadió el atacante.

William dio a conocer que la supuesta riña en un bar fue totalmente mentira, ya que el incidente ocurrió en su propia casa y el que fue en búsqueda de un cuchillo fue Quiñones no él.

“Miren a mi señora, no tiene ningún golpe ni nada, y eso es lo que a mí me afecta porque ya se están metiendo con mi familia. El hecho de que yo tome y salga no significa nada, igual estaba en mi día libre, estaba en mi casa, no fue un escándalo en un bar como lo dijeron por primera vez, de que en un bar yo armé un problema y que saqué un cuchillo y que Julián por defenderme salió lesionado, no fue así”, sentenció.

