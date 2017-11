Cuestión de Enfoque: ¡Educación, razón, emoción y lenguaje: 2° Foro Internacional de Educación!

“La gobernabilidad pedagógica es el conjunto de medidas, acciones, dinámicas e intervenciones que se ponen en práctica con un encuadre democrático y de amplia participación social que busca asegurar que cada centro educativo se organice y funcione de un modo eficaz y eficiente para lograr trayectorias de escolaridad a buen ritmo y aprendizajes significativos para todos los estudiantes”. Dra. Pilar Pozner, Conferencia Magistral 1er Foro Internacional “Escuelas conscientes: comunidades Ciudadanas”, Colima, México. 15 de agosto de 2016.

Con el propósito de seguir capacitando a los docentes de nuestro estado de Colima en el nuevo modelo educativo y la reforma a planes y programas, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Colima (SE) llevará a cabo el próximo lunes 14 y martes 15 de agosto el Segundo Foro Internacional de Educación denominado “Educación, Razón, Emoción y Lenguaje”.

Así lo dio a conocer el titular de Educación, Óscar Javier Hernández Rosas, quien precisó que este foro se hace también en el marco de la estrategia “Diálogos por la Educación, Gregorio Torres Quintero” que implementa la dependencia en apoyo a los docentes.

Hernández Rosas refirió que será internacional, pues pretenden que se pueda contar con ponentes de esa talla, pero más que ello indicó: “Vamos a tener la participación de un número importante de especialistas que participaron en la conformación del nuevo modelo educativo, así como de los planes y programas”.

Destacó que Colima capital y Manzanillo serán sede de este Foro Internacional, debido a que son los dos municipios en donde se concentra el mayor número de docentes en nuestra entidad.

El secretario de Educación, Óscar Javier Hernández Rosas, consideró que este ejercicio, en donde se estarán impartiendo conferencias magistrales y que estarán centradas en el nuevo modelo educativo servirán para que “en el ciclo escolar 2018-2019 todos los maestros de Colima conozcan muy bien la estructura del nuevo modelo educativo, cuál es el sentido que tiene, conozcan los enfoques pedagógicos, la propuesta didáctica y que conozcan los materiales, para que cuando entre en vigor la primera reforma educativa que se conoce en la historia moderna del país tengan todas las herramientas y se pueda impulsarla calidad educativa”.

Finalmente adelantó que en los próximos días se estará publicando la convocatoria respectiva para el Foro y será cuando los docentes puedan inscribirse, para que puedan participar en este magno evento educativo; foro que se adelanta será inaugurado por el gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, principal impulsor del mismo y con quien Óscar Javier Hernández Rosas siempre ha trabajado, desde las campañas electorales ordinaria y extraordinaria, muy de cerca, de manera directa, leal, entusiasta y decidida, para que en Colima sea la educación la que nos mueva como sociedad y no la sentida indignación por el lastimado tejido social. Cuestión de Enfoque.

A MANERA DE COLOFÓN

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, llamó a fortalecer y a defender a las instituciones. Lo hizo el martes de esta semana en León, Guanajuato, al encabezar la firma de un convenio entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). ¡Fortalecer y defender a las instituciones! ¿Acaso a nivel local no será necesario un llamado similar o parecido?, ¡cuándo observamos con preocupación que la investidura del gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, es motivo del más cruel y perverso escarnio, entiendo que intentando minar la toma de decisiones de quien legal y legítimamente es el titular del Poder Ejecutivo en el estado! ¡Considero que se equivocan quienes ‘argumentan’ falta de carácter en José Ignacio Peralta Sánchez; deberían de recordar que logró la gubernatura, después de dos complejos procesos electorales, en donde el hoy mandatario venció a los adversarios de fuera y hay que decirlo, de casa, también, además parafraseando al ilustre ideólogo veracruzano don Jesús Reyes Heroles (1921-1985): “La política demanda pasión, pero, a la par, mesura, sosiego interno, dominio de sí mismo, para no intentar dominar a otro u otros; aspirar a dominar las cosas y no a los hombres. Se avanza, no se brinca”.

elisacolima63@yahoo.com.mx

Comentarios