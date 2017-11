Loros está para grandes cosas: Víctor Mañón

El experimentado delantero Víctor Omar Mañón nos cuenta su sentir personal en el plantel, además de otras cuestiones de cara al arranque del torneo regular ”yo trato de hacer mi trabajo tal cual, lo vengo haciendo tiempo atrás, lo de la capitanía es un plus pero no me quita ni me pone nada como jugador”, comentó con respecto al peso específico que tiene el portar el gafete de capitán en el cuadro auriverde.

Loros ha mantenido un buen nivel durante toda la pretemporada, ya que se ha mantenido invicto se ha trabajado intensamente en todos los sectores ”está metido el equipo para el sábado abrir con una victoria y de ahí para ir paso a paso en todo el torneo”.

El delantero fue campeón en dos ocasiones con la escuadra de Coyotes de Tlaxcala, siendo así uno de los jugadores más importante de la división en los últimos torneos ”siempre la misma mentalidad ganadora de poner todo en el equipo que al final de cuentas es lo importante, que el equipo gane, que sume y se sienta mejor, ya que se hizo una buena pretemporada y pues iniciar el sábado con una victoria para demostrar que loros está para grandes cosas”, expresó el atacante que portara el dorsal número 27 sobre la adaptación como nuevo integrante del equipo loro que siempre es protagonista en esta división.

