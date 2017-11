Orgulloso Chicharito de estar en la ‘mejor liga’

El mexicano Javier Chicharito Hernández se presentó este miércoles en su primera conferencia de prensa oficial con el West Ham y aseguró que se siente muy orgulloso de pertenecer a la “mejor Liga del mundo”, a la Premier League.

“Contento y orgulloso; en el mejor momento de regresar a la Premier. Para mí es la mejor, porque es la Liga más competitiva del mundo. Para mí la competencia es lo mejor, en este equipo estaré en competiciones europeas. La Premier es la más competitiva”.

Chicharito comentó que lo único que desea es vivir el momento con el West Ham y mejorar día con día, sin importar lo que se diga fuera de la cancha.

“Solamente vivo mi sueño; quiero mejorar como futbolista y como ser humano. Si anoto gol estaré feliz y si no, también. Quiero vivir este momento. Siempre me ha gustado hablar dentro de la cancha y ya podremos ver si soy el mejor o no. Querer demostrar que puedo crecer como persona y como futbolista, es lo que está en mi mente”.

