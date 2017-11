Perspectiva: Se acerca el dedazo presidencial, para el 2018

Dice el argot popular: esa pregunta ni se pregunta. Los próximos meses y hasta la designación del sucesor de Peña Nieto los priistas se verán envueltos en el acostumbrado juego político de la nominación del candidato, con los métodos antidemocráticos habituales de la democracia priista dirigida desde Los Pinos. El poder unilateral del Ejecutivo federal para apuntar con el dedo a aquel que se comprometa a continuar con el proyecto político y cuidarle la espalda a él y su familia sin tocarlos ni con el pétalo de una rosa; el que se comprometa a garantizar a los amigos de Peña, del Estado de México, grandes empresarios en la construcción, seguridad jurídica para actuar y, si se puede, salvar al gabinete. Lo demás es literatura barata y demagogia pura.

Por más que el presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, diga “que en la asamblea nacional número XXII se definirán tres asuntos de gran relevancia para nuestro país: la visión de desarrollo a futuro, el combate a la corrupción y la rendición de cuentas, y la estrategia que llevará al PRI al triunfo en la elección de 2018”.

El PRI se mete a redentor del desarrollo a futuro. Tiene más de 80 en el poder, con 12 años de alternancia y vivimos en un país atrasado, inmerso en una crisis económica profunda que ya no hayamos la puerta para salir de ella. Los gobiernos priistas nos prometen el oro y el moro y llegan al poder olvidándose de sus promesas. Y lo que hacen es gobernar en la inercia, sin ningún adelanto constante. Y como consecuencia tenemos desarrollo cero. La visión de desarrollo a futuro corresponde a todos los mexicanos, con nuestro esfuerzo, no así a un partido político que se ha mantenido en el poder con el sello de la antidemocracia y la compra de votos. Aprovechándose de la pobreza extrema y dejando mucho que desear en cuanto a las clases más desprotegidas del país.

Combate a la corrupción. Más de 80 años de enriquecimiento ilícito de la cúpula gubernamental priista, los mexicanos están hartos de los desvíos de recursos de los impuestos que pagamos todos los causantes cautivos de hacienda. Y en vísperas de su asamblea nacional, ese partido se encuentra en el nivel más bajo en su credibilidad. Nadie cree que de la citada asamblea nacional, salga algo bueno para los mexicanos. El dedazo está puesto y dispuesto. Esa cultura la consienten y la practican los priistas. Lo más demagógico que he escuchado que el PRI es el único partido que ha iniciado un proceso de consulta a la militancia. ¿Creen ustedes eso? La base priista jamás es tomada en cuenta, solamente en campaña de algún candidato, los traen cargando sillas y mesas.

Por tanto, las asambleas, el tan trillado proyecto de nación y todo el circo que se lleva a cabo antes de la asamblea nacional, sale sobrando: el dedazo está listó. Quieren sacar raja los priistas, pero los mexicanos conocemos muy bien cómo actúan, para ganar los cargos de elección popular.

La asamblea nacional priista es una forma de revolcar el gato y presentarlo a la militancia como un instrumento de cambio y de progreso, pero no es el león como lo pintan. Actualmente, el primer priista de la nación, Peña Nieto, se encuentra muy bajo en las encuestas, los chiapanecos lo corrieron, malos augurios para el 2018, ya veremos, al tiempo.

De varios asuntos, la Universidad Nacional Autónoma de México no es ajena a los problemas, pues más de 11 mil alumnos y padres de familia están inconformes por los errores en las pruebas, pues hay desfases entre algunas de las plantillas de preguntas y la hoja de respuestas, dejando fuera a los jóvenes que quisieron ingresar a la educación media superior, por lo que habrá nuevos resultados bajo la certificación de un Notario Público y de los órganos de auditoría. Por lo que se espera que esos jóvenes ingresen sin ningún problema, una vez subsanado el error. La máxima casa de estudios ofreció una disculpa pública por el error descubierto… La Secretaría de Movilidad y el presidente municipal de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza Godínez, tuvieron una contrariedad respecto a las mototaxis que tienen meses dando un buen servicio a los habitantes de esa población, atendiendo a adultos mayores, jóvenes, mujeres con niños ¿y saben qué? La gente los quiere y apoyan al presidente, para que sigan dando servicio. En una encuesta hecha por quien esto escribe, desde que iniciaron el servicio, las mototaxis fueron bien recibidas por la población, porque ese transporte es más barato, eficientes y viene a llenar una necesidad a los que menos tienen, pues los taxis son caros y a veces la gente no alcanza, por los bajos ingresos que se tienen. Sería conveniente un gran acuerdo gobernador-Rafael Mendoza, para que ese transporte siga dando un gran servicio a la población, pues es un transporte que existe en todos los estados de la República, por lo que un acuerdo entre ambas partes beneficiaría a Cuauhtémoc… Contratación paulatina, si después del equipamiento del Hospital Materno-Infantil de Villa de Álvarez que tenía que entrar a funcionar en este mes, pero su personal se irá contratando poco a poco, siendo así, el asunto no tiene para cuándo. La atención a la salud es la voz de ya, no paulatinamente. Desde este momento iré contando los días para que el Hospital Materno-Infantil entre en funciones y nos daremos cuenta cuánto tiempo pasó para demostrar que los políticos juegan con la salud de los colimenses. Es todo por hoy.

