Julión Álvarez acepta conocer a Raúl Flores 

El cantante Julión Álvarez sí conocía al narcotraficante Raúl Flores, nombre por el cual fue puesto en la lista negra de prestanombres al servicio del crimen organizado, realizada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“Sí lo conozco, pero no sabía (de sus negocios). Lo conocí en Guadalajara, Jalisco, cuando estaba este lugar, La Camelia, que fue uno de los primeros lugares que pisé en mi carrera, y conocí al señor como empresario. No tengo ninguna sociedad con él. Lo conozco pero en 10 años de carrera no tengo ningún nexo con este tipo de problemas”, explicó en conferencia de prensa el cantante chiapaneco.

El Rey de la Taquilla, como le apodan, agregó que jamás tuvo ningún contacto directo, ni siquiera el celular de Flores. De hecho, el cantautor se dio el tiempo de leer información y declaraciones donde el presunto narcotraficante lo deslinda a él y al futbolista Rafael Márquez de sus actividades ilícitas.

Además aclaró que no tiene de qué esconderse y desconoce si sus cuentas en México ya fueron congeladas por Hacienda y lo mismo sucede en Estados Unidos, donde están en juego sus regalías en plataformas digitales, lo cual aún desconoce.

Sobre las fechas que tenían supuestamente agendadas en Tucson, Arizon, dijo que jamás se cerraron formalmente pues tuvieron un problema de visas y hasta que no tuvieran el documento iban a poder confirmar.

El 90 por ciento de trabajo es en México, son pocas fechas las qué hacemos por año en Estados Unidos, pero siempre con la responsabilidad de darle por medio de los empresarios y avisar que se nos vencían las vidas en julio, lo demás son todo especulaciones”, aseguró.

Agregó que no le gustaría que metieran a su familia ni a su esposa, sobre todo por un tema donde relacionan supuestamente a su suegro con actividades ilícitas.

Comentarios