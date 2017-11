Rechaza el Dortmund oferta del Barcelona por Dembélé

El Borussia Dortmund ha rechazado la oferta hecha por el Barcelona por el francés Ousmane Dembélé, informó este club de la Bundesliga a través de un comunicado a sus accionistas.

“Representantes del FC Barcelona han presentado una oferta que no se corresponde con el extraordinario rendimiento y valor del jugador, y que no es acorde con la situación económica del mercado europeo de fichajes”, apunta el texto emitido por el Dortmund.El jugador, quien este miércoles se presentó en la cita con los medios para la primera foto oficial del equipo ante su próxima temporada, no asistió en cambio hoy a los entrenamientos, lo que había desatado nuevos rumores en los medios acerca de su futuro.

La revista deportiva alemana Kicker afirmó esta semana que el Dortmund pedía por el jugador 120 millones de euros.

A estas informaciones siguieron las de otros medios en los que se aseguraba que una delegación del club español estaba ya en Dortmund negociando el fichaje.

Desde que se cerró el traspaso del brasileño Neymar al PSG francés y se conoció el interés del Barcelona por Dembélé, han circulado diversas versiones sobre las condiciones en las que el Dortmund podría dejar marchar al jugador, que tiene contrato hasta 2021.

Inicialmente se dijo que “para sentarse a negociar” se necesitaba partir de una oferta de cien millones de euros que, sin embargo, posteriormente el director administrativo del Dortmund, Hans JoachimWatzke, dijo que no sería suficiente.

Watzke, además, explicó que en un posible traspaso debía tenerse en cuenta no sólo el dinero que se ingresaría sino también la evolución del club en los próximos cuatro o cinco años.

Si el Barcelona aceptase el precio que, según el Kicker, le ha puesto el Dortmund a Dembélé, el francés se convertiría en el segundo fichaje más caro de la historia, después de Neymar.

