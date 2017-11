Red Política: Para no dejar en el tintero

Hay quienes desde la oposición pretenden que el secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, se haga a un lado para entonces satisfacer sus intereses políticos y desestabilizar el gobierno priista de José Ignacio Peralta Sánchez. Alborotadores como el dirigente estatal de Morena y el coordinador de los diputados del PAN en el Congreso del Estado, son irresponsables y oportunistas ante los colimenses al utilizar –el primero- a los manifestantes del grupo autollamado El Barzónk, que reclaman un terreno propiedad del exgobernador interino de Colima para manifestarse también en Casa de Gobierno, y el segundo al decir –aconsejado, claro, por el mentiroso y pendenciero senador Jorge Luis Preciado- que Arnoldo Ochoa no aprobó los exámenes de control y confianza, lo cual ha sido desmentido de manera categórica por el propio funcionario. Curiosamente ambos actores políticos opositores pidieron la renuncia del hombre más experimentado e institucional de la actual administración estatal para llevar a cabo sus planes políticos de no sólo desestabilizar al gobierno de JIPS, sino también desprestigiar al PRI ante la cercanía del 2018.

ANTE LAS narices de su jefe el gobernador, el secretario de Educación, Oscar Javier Hernández Rosas, se hace promoción política personal con programas y acciones institucionales que ni siquiera son de su dependencia, sino de la Secretaría de Salud, en este caso. Y es que el funcionario está vendiendo burdamente la idea de que él está implementando un nuevo “Modelo Colima” en las escuelas para prevenir el dengue, zika y chikungunya, cuando este “modelo” lo viene implementando la Secretaría de Salud en los planteles educativos desde hace siete u ocho años, derivado de una investigación de la Universidad de Colima. El engaño del secretario de Educación consiste en señalar que el “modelo” contempla el saneamiento básico en los planteles educativos antes del ingreso de las niñas y los niños al ciclo escolar, y después de que los escolares salen de vacaciones. Sin embargo, el “Modelo Colima” del que habla el funcionario no es otra cosa que la conocida estrategia de Lava, tapa, voltea y tira, que realiza la Secretaría de Salud estatal y que tiene como punto culminante las jornadas nacionales de saneamiento básico que se realizan cada año.

CONTRARIO A lo que dispuso el Gobernador del estado, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado exigirá que se audite el Sistema de Jubilaciones y Pensiones de los últimos 20 años, no de los últimos tres. Se puede interpretar como un acto de presión para el Gobernador. Sin embargo, debe entenderse que lo que está haciendo Martín es lo que ha hecho como dirigente sindical: defender los intereses y conquistas laborales de los trabajadores, porque en esto andan volando no sólo unos millones, sino mil millones de pesos. JIPS tiene la oportunidad de terminar con esa velada sospecha de que tales recursos pudieron haber ido a parar a bolsas de algunos funcionarios, sin descartarse que podrían haber sido desviados hacia otros gastos de la administración. Una revisión como la que pide el sindicato terminaría con esa turbia idea y mancharía los esfuerzos que se hacen para transparentar el manejo de los recursos.

NO OBSTANTE la mala percepción que existe en la población hacia el nuevo sistema de justicia penal, es conveniente escuchar y atender lo que viene señalando el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Bernardo Salazar Santana, en el sentido de que es necesario que la sociedad conozca las bondades de esta nueva legislación. “Es errónea la percepción que tiene la población en torno a lo que exponen de que el sistema favorece a delincuentes”, ya que “un individuo que enfrente un proceso en libertad y cuando es detenido en flagrancia, al llegar con el juez de control dicta medida cautelar diferente a prisión preventiva, lo que no significa que queda libre o absuelto de cualquier culpa”, explica el presidente del STJE al agregar que ahí “apenas inicia la segunda etapa del procedimiento, que es investigación complementaria”. Bernardo Salazar precisó que aunque las personas hayan robado algo, continuarán su proceso en libertad, lo que no quiere decir que el proceso se terminó y que se les meterá a la cárcel hasta que haya una sentencia condenatoria. Importantes puntualizaciones.

EL HOSPITAL Materno-Infantil de la Secretaría de Salud no sólo iniciará operaciones con la consulta externa, como se anunció en mayo con motivo de la supervisión que hizo el Presidente de la República. Desde entonces, en la institución se han realizado intensas gestiones a nivel central para arrancar el nuevo hospital con otros servicios, de tal manera que comenzaría al 50 por ciento de su capacidad. Los servicios del Materno-Infantil, ubicado en Villa de Álvarez, iniciarán en los próximos días, pese a la enésima campaña negativa que emprende contra la dependencia oficial ese periódico local que de frente saluda de manera efusiva al sobrino gobernador del estado, pero al voltearse golpea o acuchilla a las instituciones que encabeza. Sin embargo, es justo reconocerse que con el apoyo y la gestión de JIPS, el nuevo hospital de Salud empezará pronto a atender a las madres y bebés, y de manera más especializada. El ciudadano esperaría que el supuesto aliado de su gobierno no arremeta contra el Materno-Infantil porque no funcionará al 100 por ciento y por las fallas que eventualmente se presentan en un hospital al iniciar operaciones.

MI AGRADECIMIENTO personal y de mi familia al personal del Hospital Regional Universitario, en especial al maxilofacial Gilberto Muñoz Anta, por la excelente atención que otorgaron a mi hija Diana Marisol. Mi esposa, mis hijas y yo reconocemos en el doctor Muñoz Anta lo humano, lo atento y profesional que es, por lo que tiene nuestro agradecimiento y aprecio. Por lo demás, no es la primera vez que en el HRU dan una atención de calidad y calidez a mi familia, por lo que vaya de nuevo mi reconocimiento a médicos, doctores, enfermeras, enfermeros, directivos, trabajadoras sociales y administrativos del Hospital, que pese a limitaciones materiales que tienen para desarrollar de la mejor manera su trabajo, otorgan una atención cálida y profesional. Qué decir del doctor José Valtierra Álvarez, director del HRU, quien de manera espontánea y atenta atiende a pacientes y familiares, como ha ocurrido siempre en nuestro caso. A todos, mil gracias. Mis correos: raulmerced@hotmail.com y traka60@yahoo.com.mx.

