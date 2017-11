Hernández Rosas ha dejado de ser un interlocutor confiable: SNTE

El secretario de Educación atenta contra la educación de calidad y con los trabajadores de la educación, sostienen dirigentes de las Secciones 6 y 39

Infoecos/Colima

Por atentar contra la educación de calidad y contra los trabajadores de la educación, el titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SE), Óscar Javier Hernández Rosas, “ya no es un interlocutor confiable”, afirmaron los dirigentes magisteriales de las secciones 6 y 39 del SNTE, Héctor Prisciliano González Aguilar y Heriberto Valladares Ochoa, respectivamente.

Los comités seccionales 6 y 39 del SNTE efectuaron este viernes una manifestación frente a Palacio de Gobierno y sostuvieron una reunión con el director general de Gobierno, Ramón Pérez Gutiérrez, a quien le manifestaron el repudio del magisterio colimense hacia el titular de la SE, Óscar Javier Hernández Rosas, y demandaron “una reunión urgente” con el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez.

Ambos líderes sindicales coincidieron en señalar que Hernández Rosas “ya no es un interlocutor viable, confiable, pues no existe sensibilidad por parte del funcionario estatal para resolver los múltiples problemas que se presentan en el sistema educativo en el estado”.

Refirieron que Hernández Rosas atenta contra la seguridad laboral de trabajadores, pues ha dejado a un lado a más de 500 docentes de inglés, además de que pretende desaparecer más de mil 300 grupos escolares “en una mal entendida economía”.

Los dirigentes magisteriales señalaron que apoyarán todas las acciones que lleven a cabo los maestros que no fueron recontratados para la clase de Inglés en los planteles de preescolar y primarias de tiempo completo en la entidad, asimismo, aseguraron que no permitirán que haya ni un solo despido.

Los líderes sindicales, acompañados por sus respectivos Comités Ejecutivos Seccionales, acudieron a Palacio de Gobierno para tratar de entrevistarse con el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez o con el secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, sin embargo, ninguno de los dos se encontraba, pues según se les informó a los maestros inconformes ambos funcionarios “salieron del estado”, al parecer a la reunión nacional del PRI de hoy sábado.

Ante ello, fueron atendidos por el director general de Gobierno, Ramón Pérez Gutiérrez, a quien le exigieron se programe una audiencia con el gobernador, con el objetivo de resolver la problemática existente con docentes por contrato y para dar solución a los problemas que se han generado, los cuales no han sido atendidos por el secretario de Educación.

Los líderes aseguraron que solicitaron reunión con el mandatario estatal para el próximo lunes, con el fin de que, de manera directa, se les explique la situación que prevalece en el sistema educativo de Colima, en donde se están viendo afectados más de 500 profesores por contrato.

Precisaron que de manera conjunta y con el aval del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE, apoyarán las acciones que los maestros decidan hacer, ya sea paros, manifestaciones, etc., pues aseguran “ya no es posible contener la molestia generalizada”, como la manifestada por los maestros de inglés.

Enfatizaron, de manera categórica, que no consideran como interlocutor para el diálogo al secretario de Educación.

González Aguilar denunció que el secretario de Educación busca desaparecer la asignatura de inglés en nivel básico por una acción “economista” y disolver más de mil 300 grupos escolares, con las consecuentes repercusiones hacia los trabajadores de la educación.

Expuso que muchos docentes a quienes no se les recontrató para impartir la materia de inglés están inconformes y han amenazado no iniciar el ciclo escolar, lo que provocaría se desestabilice la paz social en el estado y, “como gremio, no resta más que avalarlas”.

Mencionó que como dirigencias ha intervenido de manera institucional para evitar este tipo de situaciones. “Creo ha habido oídos sordos a nuestros planteamientos; nos preocupa la prestación de servicio y calidad de la educación, lo cual estamos con ella”.

Según el dirigente gremial, han tenido infinidad de reuniones con el secretario de Educación, y como gremio ya no tienen la disposición de reunirse con el funcionario. “Para nosotros ya no es un aval interlocutor válido”, reiteró.

“Defendemos la educación y la escuela pública, defendemos los derechos de los trabajadores de la educación”, acotó.

Por su parte el dirigente de la Sección 39 del SNTE, Heriberto Valladares, señaló que le han expuesto 25 casos a Hernández Rosas, de los cuales solo se han resuelto tres. “Hoy vemos consecuencias de ello, queremos dar educación de calidad queremos ser coadyuvantes”.

Cabe mencionar que antes de ingresar a Palacio de Gobierno para entrevistarse con el director general de Gobierno, Ramón Pérez Gutiérrez, el dirigente de la Sección 6 del SNTE, Héctor Prisciliano González Aguilar, sostuvo una acalorada discusión vía telefónica con el secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, a quien le manifestó la inconformidad existente en contra de Hernández Rosas.

“Maestro (Arnoldo Ochoa) el diálogo con este secretario de Educación, ya está agotado, nosotros queremos escuchar la sensibilidad del gobernador, y aquí está conmigo el maestro Heriberto Valladares, en la misma postura”, le advirtió Héctor Prisciliano al secretario general de Gobierno.

Ante los medios de comunicación, el dirigente de la Sección 6 del SNTE asentó “no me gusta litigar en los medios, no lo tenemos por costumbre, nuestras diferencias las hemos querido atender entre los funcionarios correspondientes; lamentable en este día se hace necesario, porque los compañeros ya salieron a la calle, los compañeros ya se manifestaron, y las redes sociales del magisterio están colapsadas”.

Advirtió que existe el riesgo de que “se desestabilice la paz social del estado y no las vamos a detener, las vamos avalar, nosotros como dirigentes estuvimos haciendo lo conducente dentro de lo institucional”.

Reconoció que como autoridad sindical “a lo mejor no hemos sido lo suficiente inteligente de socializar la información o acudir a los medios para hacerla pública, pero hemos estado solicitando la intervención de las partes, parece que hay oídos sordos a nuestros planteamientos”.

Sobre la posibilidad de un paro laboral que fue planteado por algunos maestros, González Aguilar señaló que “no van a limitarlos, los hemos contenido mucho, y no tiene caso que nos descalifiquemos ante ellos, que somos faltos de responsabilidad y hombría y no agarramos las justas causas que ellos defienden”.

Advirtió que la Sección 6 del SNTE buscará que los estos maestros no sean despedidos, y calificó de pueril las acciones del secretario de Educación, para querer salvar la situación.

“Una situación que no se da en ninguna otra entidad federativa, solo se da en Colima, hay que buscar las formas de obtener los recursos para salvar este tipo de situaciones, esto simplemente de que todos los niños de educación básica se quedarían sin la clase de inglés, entre otras cosas, no hay precedente en el país, solo en Colima, se ha dado esto”.

Aclaró que la dirigencia Nacional del SNTE sabe de estas acciones que están tomando y realizando, e insistió que las cosas no se resuelven de manera unipersonal.

En tanto, Heriberto Valladares Ochoa, dirigente de la Sección 39 del SNTE, señaló que es tiempo de evaluar las acciones del secretario de Educación, pues “no se ve la voluntad no hay acercamiento con los comités ejecutivos seccionales, y por lo contrario está dejando que estos problemas vayan creciendo”.

Afirmó que Hernández Rosas no ha tenido tacto ni ha privilegiado el diálogo. “Si él se hubiera sentado con nosotros, hubiéramos realizado algunas estrategias y no llegar a esta parte, donde los compañeros salen a las calles y son acciones que vamos a respaldar son acciones que ellos toman y estamos al pendiente de todas las acciones que se estén desarrollando salarial, laboral, y creo que es un momento de fijar una postura”.

Por último, afirmó que “no podemos dejar que este secretario siga en ese cargo porque no hemos tenido respuesta alguna, vamos a buscar otro interlocutor y dialogar para sacar todo lo rezagado porque no vamos a permitir continuar de la misma manera”, concluyó.

