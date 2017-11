Sociedad del conocimiento: La generación de los ninis

El elefante encadenado es un cuento escrito por Jorge Bucay, con un mensaje para adultos y jóvenes. El contenido nos evocó en las ocasiones que llegaban el circo a Colima, con esta clase de animales. Durante la lectura, tal como el autor deseaba, nos llevó a la reflexión de cómo era posible que un ejemplar de esa naturaleza, tamaño, peso, pudiera estar detenido ante una estaca enterrada, insignificante, para su fuerza.

Inclusive como narra Bucay, nos tocó escuchar que los elefantes que viajan estaban amaestrados, viene la pregunta, ¿para qué los encadenan? Pues bien, no escapan porque estos animales les quitaron desde pequeños todo, pese a contar con ese enorme peso y fuerza, no escapan porque creen que no pueden, eso mismo algunas familias, la escuela o el mismo estado está haciendo con nuestra niñez y juventud.

Con la educación de la impotencia, impartida desde el momento de nacer, comenzamos por corromper su espíritu de creatividad, innovación y experiencias de libertad… ¡que jamás intenten poner a prueba su capacidad y fuerza! Este mes es importante recordar lo anterior, porque este sábado estamos viviendo un día conmemorativo a la juventud, por ello transcribo el final del cuento a continuación, para que ustedes rescaten lo mejor para nuestras futuras generaciones:

Todos somos un poco como el elefante del circo: vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos pensando que -no podemos- hacer montones de cosas, simplemente porque una vez, hace tiempo, cuando éramos pequeños, lo intentamos y no lo conseguimos.

Hicimos entonces lo mismo que el elefante, y grabamos en nuestra memoria este mensaje: no puedo, no puedo y nunca podré. Hemos crecido llevando ese mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y por eso nunca más volvimos a intentar liberarnos de la estaca. Cuando a veces sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas, miramos de reojo la estaca y pensamos: no puedo y nunca podré.

Hoy es un día en que los jóvenes deben expresar su inconformidad por el futuro que les estamos heredando, triste, gris. Hoy muchos de ellos, sin desearlo, no tienen trabajo, mucho menos estudian, por eso su denominación de la generación de los “ninis”. Este concepto en Colima cada día es más visible en más de un hogar.

HABLAR A SOLAS, ¿ES DE LOCOS?

En nuestro contexto, quienes se hablan a sí mismo saben de antemano que pueden pensar que están locos. Ejemplifiquemos, si vemos a alguien en la calle que está hablando solo, podemos llegar hasta pensar que consumió algún tipo de enervante o está bajo los efectos del alcohol.

A últimas fechas algunos estudios demuestran que quienes hacen esto en realidad son unos genios, ya que pensar en voz alta ayuda a materializar lo que se está pensando. Situación que en algunos que consideramos como genios lo han hecho, como el caso de Albert Einsten.

LA VITAMINA B (6)

También es conocida como piridoxina (bastante resistente al oxígeno del aire y al calor, por lo que aguanta mejor sin descomponerse e inactivarse), es hidrosoluble. Esta vitamina interfiere con bastantes medicamentos como son la penicilina, medicamentos para la enfermedad del Parkinson y algunos contraceptivos orales.

Una de las principales funciones de la vitamina B (6) tiene que ver con la formación de glóbulos rojos y el mantenimiento de la función cerebral; también participa en la síntesis de transmisores nerviosos; colabora en la formación de glucógeno; en la formación de grupos hemo y anticuerpos; intervienen en el metabolismo de hidratos de carbono, proteínas y grasas; colabora en reacciones de obtención de energía.

Esta vitamina la podemos encontrar en la carne de res, hígado, cerdo, aves, corderos, mariscos, hígado de pescado, yema de huevo, lácteos, cereales integrales y sus derivados, leguminosas, germen de trigo, levadura de cerveza, por citar.

