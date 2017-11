Violencia creciente hacia las mujeres en el Puerto

Infoecos/Colima

Como uno de los municipios más granes de la entidad, Manzanillo tiene una elevada cifra de violencia hacia las mujeres y cada día se atiende a entre seis y ocho personas que acuden en busca de asesoría psicológica o acompañamiento jurídico.

De acuerdo con Xóchitl Margarita Jiménez Ramírez, directora del Instituto Municipal de la Mujer Manzanillense, en la mayoría de los casos los servicios se ofrecen a víctimas de violencia física pero también hay una alta incidencia de violencia económica, psicológica y sexual hacia las mujeres.

Indicó que el instituto está a la espera de recibir la aprobación, por parte de la Federación, de unos proyectos que se encaminarán a la capacitación y sensibilización de los ciudadanos, con un enfoque especial hacia los jóvenes.

“Creemos que esta es la base y en el sector se debe sembrar la idea de que la violencia no es buena y que no se debe vivir con ella, y tampoco se debe generar; una vez que lleguen esos recursos se utilizarán para ofrecer charlas de capacitación en todas las secundarias del municipio”, destacó.

Jiménez Ramírez admitió que aunque toda la ayuda es buena, no es suficiente, y señaló que requieren que más recursos y profesionistas se integren a las organizaciones de apoyo a las mujeres violentadas para realizar un mejor trabajo de atención a su problemática.

La directora apuntó que a pesar de los esfuerzos interinstitucionales para cambiar la situación, la violencia está arraigada, y muchas de las actuales víctimas provienen de hogares donde también estuvo presente la violencia, y por eso la consideran “normal” y “natural” en su vida cotidiana.

Ratificó que, precisamente, por esta situación se genera un círculo difícil de romper y a las mujeres les cuesta trabajo buscar una salida porque fueron testigos de que su mamá era violentada y no rompió el vínculo marital, por lo cual creen que ellas deben resistir y hacer lo mismo.

“Aquí la cuestión es tratar de llegar a todas esas mujeres y ofrecerles opciones para romper con el círculo de la violencia para salir delante de esta situación, por eso se ofrece asesoría psicológica que apoyan a las mujeres que deciden terminar con esta situación”, destacó Jiménez Ramírez.

