Ayuntamiento capitalino no supervisa medidas de protección civil en negocios

Serán más estrictos tras los hechos ocurridos en una plaza comercial, afirma el director de PC Municipal

Infoecos/Colima

José Tomás Castillo Diones, director de Protección Civil Municipal, reconoció que no existe una supervisión de los comercios que manejan fuego, combustible o materiales explosivos en la ciudad de Colima, y no recordó si se habían hecho supervisiones a la plaza Perla, sitio en el cual se registró una explosión por acumulación de gas.

Lo anterior, pese a que el Reglamento de Protección Civil establece que el Ayuntamiento de Colima, a través de su Unidad Municipal, es la responsable de llevar a cabo supervisiones de manera periódica a los establecimientos.

A pregunta expresa de los medios sobre si existía una revisión constante de los comercios, el director de Protección Civil respondió: “No, lo que pasa es aquí donde entra un poco… Por ejemplo, yo calificó que está bien aquí su estufa, parrilla, su tanque está arriba, su tubería está pintada de amarillo, su extintor, sus medidas de seguridad, ruta de evacuación, pues yo me vengo satisfecho, pero si cuando ya me vengo, a la semana, al mes o tres meses no les funcionan como está distribuido, ello pueden hacer un reacomodo y nosotros ya no nos dimos cuenta”.

–Pero después ya no hay una revisión de Protección Civil Municipal, insistió el reportero. “No la tenemos”, contestó el funcionario.

Cuestionado en específico sobre la revisión de plaza Perla, Castillo Diones no pudo recordar si han hecho revisiones de la misma.

“No sé, yo he buscado documentos en esta administración y no he encontrado”, dijo.

José Castillo consideró imposible que se revisen todos los negocios para cerciorar si cumplen con las medidas de protección civil, “son muchísimos, sí tengo personal suficiente, el detalle es que esto fue un accidente, ahí nos brinca, pero de ahora en adelante todo lo que exigimos hay que ser más drásticos”, afirmó.

Aunque dijo que no tiene una nueva instrucción del alcalde de iniciar con las revisiones, el funcionario se comprometió a hablar con el presidente municipal para comenzar.

“Sí, hay que ponernos más estrictos, de hecho hoy por la mañana le di instrucciones a los muchachos para que se pongan la pilas”, enfatizó.

