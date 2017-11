Escaparate Político

PRIMERA DE DOS PARTES

CONCLUYE CURSO. Con una gran fiesta concluyó el curso “Veraneando en la Universidad”, en el que 612 niños y niñas aprendieron mediante juegos y clases de ciencia y valores, a respetar la naturaleza, su entorno y la comunidad. Al presidir la ceremonia de clausura, en su mensaje, el rector José Eduardo Hernández Nava dijo que las actividades realizadas durante las tres semanas del curso “fomentaron, en los pequeños, valores como la amistad, la responsabilidad, solidaridad y el trabajo en equipo, valores que tanta falta hacen para recuperar la paz y la convivencia social armónica”. El evento se realizó en el Polideportivo del campus central, con la asistencia de los papás y las mamás de los niños participantes. Para hacer funcionar este gran proyecto se contó con el apoyo de alumnos, docentes y trabajadores de la máxima casa de estudios. En efecto, con este curso, los niños y niñas tienen un acercamiento temprano con la universidad, aprenden conocimientos, ciencia y valores, de ahí la enorme trascendencia de estos eventos en los que la universidad se vincula con el entorno social, con todos los sectores sociales y construye una mejor escala axiológica. Es muy valioso el mensaje rectoral, sobre todo en estos momentos aciagos. Bien lo dijo en su tiempo ese gran hombre Mahatma Ghandi: “Seamos el cambio que queremos ver en el mundo”.

APOYOS A LA EDUCACIÓN. En torno a los problemas suscitados en el ámbito de la Secretaría de Educación con respecto a la falta de recursos para pagar a docentes, el gobernador Ignacio Peralta contactó al subsecretario de Educación Básica, Javier Treviño, para encontrar soluciones a la falta de recursos. Asimismo, el mandatario hizo un llamado a los ayuntamientos a sumarse para que los alumnos sigan recibiendo la asignatura de inglés y no se afecte a los docentes. Al respecto, recordemos, que el titular de Educación, Óscar Javier Hernández Rosas, precisó que habrá maestros de inglés en la mayoría de las escuelas y solo en las de tiempo completo no se cuenta con los recursos, porque el Gobierno federal los recortó, aclaró el funcionario.

INSEGURIDAD. Muy lamentables los sucesos trágicos de la semana pasada, en el contexto de la ola de violencia que se padece en el país y en el estado, en la cual se produjo el asesinato de un trabajador de la Universidad de Colima en Tecomán y de un funcionario de la CAPDAM. En el primer caso, en el que un trabajador adscrito al campus Tecomán perdió la vida, la casa de estudios hizo un posicionamiento público: “La Universidad de Colima hace un llamado a la sociedad y a las autoridades para que cada quien, desde su ámbito de competencia, contribuya a erradicar esta situación de violencia, que no beneficia a nadie, pero que sí nos perjudica a todos. La institución pide que se esclarezca y castigue al culpable o los culpables, que se actúe conforme a derecho, y confía en que se hará una correcta aplicación de la ley. Esta casa de estudios siempre apostará por la solución de los conflictos por la vía legal y por impulsar la educación y una cultura de paz para lograr cambios positivos y reales a favor de la sociedad. También fue muy lamentable el asesinato de Daniel Cortés Carrillo, director de la CAPDAM, un funcionario muy trabajador, con brillante futuro político, apreciado por la gente, era de todas las confianzas del exalcalde Virgilio Mendoza y de la alcaldesa Gaby Benavides. Sin duda una pérdida muy sensible para su familia y para los porteños, pues la vocación de servicio y don de gentes eran cualidades del funcionario. Este evento trágico causó conmoción a la sociedad porteña, lo cual no había sucedido desde la década de los 30 del siglo pasado.

LOS ASPIRANTES SE MUEVEN. De un tiempo a esta parte, hemos visto mayor activismo y presencia de los aspirantes a los diferentes cargos de elección popular que estarán en disputa en los comicios de junio venidero. Apenas este sábado tuve la oportunidad de saludar a Ximena Puente de la Mora, quien es una de las cartas que suenan para ocupar un escaño en el Senado de la República, junto con Gaby Benavides, Luis Ladino, Fernando Antero, José Manuel Romero Coello y Enrique Rojas. Mis fuentes en el CEN del PRI me dicen que también se puede colar al Senado de la República un hombre experimentado, como el exgobernador Fernando Moreno Peña.

ALUMBRAMIENTO EN EL PRI. Con el argumento de que el PRI se abre a la sociedad y con la derogación de los famosos candados, surge la posibilidad que el CEN del PRI postule a una persona ajena al partido como su candidato presidencial. Hay quienes apuestan a que será José Antonio Meade, un funcionario experimentado, sin militancia partidista, bien visto por los panistas y menos por los priistas; hay quienes siguen mencionando a José Narro y a Aurelio Nuño, para referirse a la terna finalista, con la eliminación previa, supuestamente, de otros perfiles como Miguel Ángel Osorio Chong, Luis Videgaray, Manlio Fabio Beltrones y José Calzada. De ser así, en lo personal, lamento lo de Pepe Calzada, ya que considero que sería un buen candidato y un buen presidente para México.

