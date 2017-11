Gobierno federal recorta presupuesto para combate al HLB

Infoecos/Tecomán

El gobierno federal aplicó un recorte al presupuesto destinado para el combate del HLB, plaga que afecta al cultivo del cítrico, informó el presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal (Cesavecol), Martell Martínez Jiménez, quien admitió que el comité no tiene problemas en cuanto al presupuesto normal que se manda a lo largo del año, sin embargo, se canceló lo que se había gestionado en modalidad de “apoyo extra” a través de un convenio directo para los productores de limón, a pesar de que ya había sido autorizado; “me dijeron que debido a los recortes ya no estaba”.

El presidente del Cesavecol calificó como “terrible” esta cancelación de recursos, puesto que hay mucha gente con plantaciones, “tenemos una superficie de más de 20 mil hectáreas de limón y van todos para arriba, tenemos que darles apoyo, por eso estamos buscando la forma de que nos ayude el gobernador, que nos escuchen”.

Martínez Jiménez dijo que este recurso, que se aplicaría directamente a cuestiones de sanidad y de control de plagas como el HLB, no debería ser recortado. “En cuestión de sanidad se supone que no debe haber ningún tipo de recorte porque la sanidad está elevada a rango constitucional, no la puedes recortar así, yo no dimensiono lo que podría pasar en cuanto a este tema”.

Martell Martínez visualizó que a falta de recursos podrían llegar a no tener personal para supervisar y coordinar las aplicaciones para todas las plagas que se registran “porque son un sin número de ellas. No es nada más de Colima, el presupuesto lo redujeron en varios estados, como Michoacán, Tamaulipas, Guerrero y Oaxaca, son más de 150 millones de pesos”, destacó.

“Vamos a ver qué se puede hacer todavía, con lo que teníamos hicimos el doble de lo que estaba programado para atender a la superficie de limón con HLB, esperemos que en la gestión eso nos sirva para la contención; hasta ahorita el HLB está controlado”, puntualizó.

