En pocos minutos …

RECIBE MASHA INVITACIÓN PARA JUGAR EL US OPEN

María Sharapova recibió una invitación de wildcard para disputar el cuadro principal del Abierto de Estados Unidos.

La tenista rusa es una de ocho mujeres que recibieron el martes la invitación especial de la Asociación de Tenis de Estados Unidos, y por mucho es la más famosa.

La ex número uno del mundo y dueña de cinco títulos de majors, incluyendo el US Open de 2006, jugará en su primer torneo de Grand Slam en más de un año y medio. Sharapova no juega en un major desde el Abierto de Australia de 2016, cuando arrojó positivo al fármaco prohibido meldonio.

Sharapova fue suspendida por 15 meses por ese caso de dopaje, una sanción que expiró en abril. El US Open comienza el 28 de agosto.

JÉMEZ PODRÍA SER SUSPENDIDO NUEVE JUEGOS POR ‘PINTAR DEDO’

Francisco Jémez, director técnico de Cruz Azul, podría ser suspendido hasta nueve partidos, luego de que la Comisión Disciplinaria abriera una investigación contra él por la seña obscena que realizó tras el juego contra Toluca.

Según indica el reglamento de la Federación Mexicana de Futbol, en el apartado Conductas Antideportivas, artículo 31 inciso f, que por “faltar al respeto o insultar a las autoridades de la FMF o a los directivos de los clubes afiliados o al público asistente”, cualquier integrante del cuerpo técnico será sancionado de “uno a nueve partidos de suspensión y multa de 60 a mil 500 UMAs”.

Aunque el castigo podría ser menor para el español, ya que el mismo artículo, pero en el inciso k, se menciona que por “hacer señas, gestos o actitudes que impliquen un comportamiento obsceno para el público, jugadores e integrantes de los cuerpos técnicos” la punición es de “uno a tres partidos de suspensión y multa de 18 a 450 UMAs”.

BILLY ÁLVAREZ SEÑALA POCA HAMBRE DE TRIUNFO EN CRUZ AZUL

Ante los más de 19 años de Cruz Azul sin un título de Liga, el presidente celeste, Guillermo Álvarez, reconoció que hay poca hambre de triunfo en los jugadores que representan a la institución.

“(Ha faltado) hambre de triunfo, apretar los dientes en la última jugada, compromiso de algunos jugadores”, dijo el directivo para ESPN.

Respecto a los tres años que lleva en plantel de La Noria sin calificar a la fiesta grande, Billy Álvarez señaló que duele ver a un equipo grande como Cruz Azul sin Liguilla.

“Eso es lo que duele (no llegar a Liguilla en seis torneos)”, afirmó Guillermo Álvarez, al tiempo que añadió: “Los señalamientos se han merecido, no puede uno pretender ser la víctima. Ha habido más errores que aciertos”.

Tras las críticas de la afición, el directivo cementero afirmó que duelen, pero molesta más no poder responderle a la afición en el terreno de juego. Álvarez aseguró que el título de Liga no es una obsesión.

“Duelen las críticas, pero más duele no responder a la afición. A la afición se le responde sudando la camiseta”, afirmó Álvarez, y agregó: “(Título) es una obligación, pero no obsesión. La obsesión nubla la vista”.

