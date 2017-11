Escaparate Político

SEGUNDA DE DOS PARTES

PEÑA NIETO CONSERVA SU PODER. Una vez que concluyó la Asamblea Nacional del PRI, viendo el fracaso de los movimientos previos de Ivonne Ortega, y el paso al costado y disciplina de Manlio Fabio Beltrones, queda claro que el presidente Peña Nieto conserva sus facultades metaconstitucionales de designar al que será el abanderado presidencial del PRI. Está muy cantado que será José Antonio Meade, sobre todo por el hecho de que, coincidentemente, en el momento en que la asamblea del PRI aprobó las candidaturas de “simpatizantes del tricolor”, José Antonio Meade comía en un restaurante de la colonia Condesa con la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, lo que fue “interpretado” por los expertos como el visto bueno de los Estados Unidos a su eventual postulación por el PRI, habida cuenta que hay recelo en el vecino país del norte a la posibilidad de que llegara al poder un perfil de izquierda y populista, como lo es Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, otra señal, es que en la ceremonia de clausura de la Asamblea Nacional del PRI, Aurelio Nuño se tomó la foto con “mi amigo José Antonio Meade”, lo cual puede ser interpretado como un eventual alineamiento y disciplina con el eventual ungido. Sin embargo, nada está escrito todavía y hay que esperar hasta el final, porque pueden ser maniobras distractoras para “proteger” al verdadero candidato presidencial. En fin, veremos el cauce de los acontecimientos. En su mensaje el presidente Peña Nieto fustigó a sus adversarios: “Nosotros asumimos, con valor y visión, un mejor futuro, otros apuestan al caudillismo, la sumisión de sus aliados y la división del país; otros por falta de experiencia y el fracaso de sus gobiernos, disimulan con incongruencias; otros abandonaron sus ideales negociando posiciones”, señaló el mandatario, quien manda las señales de que nadie dentro del PRI se habrá de oponer al tradicional “dedazo”, para designar al candidato, lo cual guarda fidelidad con los usos y costumbres del PRI cuando está en el poder. Ya hasta Manlio Fabio Beltrones manda señales de que con un escaño en el Senado se habrá de contentar y se da por bien servido. Ya falta poco para la decisión presidencial y tengo la certeza de que las encuestas no son inevitables, de que no son un mandato fatal, y no son, tampoco, las tablas de la Ley de Moisés. Por lo tanto, la elección presidencial del 3 de junio del 2018 será la madre de todas las batallas y el actual grupo gobernante va a pelear con uñas y dientes, con todos los recursos a su alcance, que son muchos, su estancia en la Presidencia de la República.

SE ADELANTA XIMENA. De buena fuente me comentan que por razones de equidad de género y por la simpatía en el ánimo presidencial, Ximena Puente puede estar anotada en un escaño para competir por el Senado de la República. O sea, malas noticias para otros aspirantes, que se pueden quedar en el camino, como José Manuel Romero Coello y Enrique Rojas. Sin embargo, estos dos prospectos le siguen haciendo la lucha y están en su derecho. Romero dice que quiere y puede, en tanto que Enrique Rojas dice y sostiene que “nunca he perdido una elección” y que ahí está para lo que su partido guste y mande. Veremos la evolución de los acontecimientos.

MESA DE HONOR. Me llamó la atención que en una reunión de la delegación Colima a los trabajos de la Asamblea Nacional del PRI, en la mesa redonda con el gobernador, Ignacio Peralta, se sentaron cuadros como Arnoldo Ochoa, Fernando Moreno, Federico Rangel, Rogelio Rueda, entre otros, lo que habla de cercanía con el mandatario estatal, lo cual es muy importante para las definiciones que vienen de cara a los comicios del año entrante que ya está a la vuelta de la esquina. Por cierto, me llamó poderosamente la atención que Agustín Morales hizo uso de la palabra en la reunión de colimenses en el marco de la Asamblea Nacional del PRI. Me parece que por la fuerza de su grupo, su quehacer en la Seder y su amistad con el Gobernador, Agustín Morales está llamado a mayores responsabilidades.

ANTERO SE MUEVE. De forma discreta pero eficaz, muy calladito, pero haciendo mucho trabajo de base, observamos que el diputado federal del PAN Fernando Antero se mueve entre sus simpatizantes y con la sociedad en general, sosteniendo reuniones de vecinos y realizando diversas gestiones en pro de la sociedad, en diversos barrios populares. Se dice que Fernando Antero aspira a ocupar un escaño en el Senado de la República y desde ahora anda muy activo para lograr ese objetivo, mientras otros se duermen en sus laureles.

¿VERDAD O ESTRATEGIA? Recientemente José Manuel Romero Coello se deslindó del titular de la SEP, Óscar Javier Hernández Rosas, y afirma que no es su amigo. Parece ser la verdad, pero hay quienes afirman que es un deslinde a valores entendidos entre ambos actores políticos, para proteger a Hernández Rosas de las andanadas en su contra y que piden su caída al Gobernador.

