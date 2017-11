Fallan municipios en revisión a comercios: MC

Leticia Zepeda propone creación de una nueva Ley de Protección Civil, en la cual se privilegie la prevención de accidentes

Infoecos/Colima

Las administraciones municipales de la entidad “fallan en la revisión de dispositivos de seguridad y prevención de desastres” en comercios, edificios públicos, planteles escolares y demás instalaciones en las que existe alta concentración de ciudadanos, enfatizó la diputada única por el Movimiento Ciudadano (MC), Leticia Zepeda Mesina.

La también presidenta de la Comisión de Protección Civil del Congreso local refirió que en la capital del estado “hemos vivido momentos dramáticos a consecuencia de la falta de responsabilidad de la administración municipal para cumplir y hacer cumplir la ley en materia de protección civil, pues las revisiones a diversas instalaciones las han dejado de lado, “han fallado”.

Zepeda Mesina afirmó que la explosión que se registró en la plaza comercial Perla, el domingo pasado, así como el incendio que consumió un comercio de telas en plena zona centro de la ciudad en meses pasados, son muestra de la falta de una debida inspección a los comercios por parte de la autoridad municipal para que cumpla con lo dispuesto en la Ley de Protección Civil.

Afirmó que ambas situaciones son delicadas, pues si bien no hubo pérdidas de vidas humanas, sí quedó demostrado que la prevención de siniestros no funcionó, pues insistió en que las administraciones municipales incumplen con la ley al no realizar revisiones periódicas a comercios y edificios públicos.

La legisladora señaló que este tipo de hechos ponen de manifiesto la necesidad de transitar de un área de Protección Civil a un área de Prevención, para lo cual anunció que en fechas próximas convocará a foros para enriquecer el documento de lo que será la nueva Ley de Protección Civil del Estado.

Zepeda Mesina afirmó que ha quedado demostrado, con esos dos incidentes ocurridos en la capital del estado, que “protección civil se ha visto rebasada por la poca atención y por falta de recursos para su correcta operación”.

Insistió en que en el tema de protección civil “las autoridades municipales han fallado en la revisión”, agregando que en el tema “todos los ayuntamientos tienen carencias”, por lo que “es necesario que los presidentes municipales le pongan mayor atención a esta área, den presupuesto y que trabajen en conjunto con todas las entidades para hacer verificaciones que están marcadas en la ley y que requiere de atención”.

La diputada insistió en que es necesario trabajar en la prevención y que los ayuntamientos pongan mayor atención en sus unidades de Protección Civil, no solo en lo presupuestal, sino también en el área de la prevención para tener un Colima seguro.

Por último, exhortó a los ayuntamientos para que se apliquen y realicen revisiones no solo a comercios, sino a todos los edificios públicos (incluyendo escuelas) para prevenir futuros accidentes, como el ocurrido el pasado domingo.

“Cada ayuntamiento debe responsabilizarse, y cada uno realizar las verificaciones necesarias, exigiendo a todos se apeguen a lo que está legislado en materia de Protección Civil”, concluyó.

Comentarios