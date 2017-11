Iniciarán operativo de revisión a comercios

Infoecos/Tecomán

La Dirección de Reglamentos y Apremios efectuará una verificación de comercios para regularizar su situación de licencias, recorrido en el que estarán participando elementos de Protección Civil para confirmar que estén cumpliendo con las reglas de seguridad estipuladas en la ley.

Al respecto, Jorge Arturo Torres Sánchez, director de Reglamentos y Apremios, explicó que de acuerdo con las leyes vigentes en el ayuntamiento, no existe periodo de prórroga para regularizarse, es decir, que las personas interesadas en abrir un negocio deben acudir al ayuntamiento para ponerse en regla en cuestión del pago de impuestos, entre otros.

En ese sentido, aseveró: “nos hemos percatado de que existen muchos locales comerciales que no cuentan con la licencia comercial correspondiente, derivado de que la gente en cierto momento cree que se les tiene que dar unos días para que ellos se coloquen y vean si hay ventas o no”.

Del mismo modo, enfatizó que no es interés de la comuna causar molestia, sin embargo, se debe cumplir la ley “efectivamente algunos de los comerciantes se molestan debido a que vamos a clausurar el negocio, pero es con fundamento ante las leyes y los sellos de clausurado se deben dejar como mínimo 10 días pegados en el lugar según la ley, donde ellos no pueden abrir y tendrán que atender sanciones. El interés del ayuntamiento no es golpear la economía familiar, sino que es reglamentar y se haga todo conforme a la ley”.

Torres Sánchez aclaró que el objetivo primordial es la regularización de las licencias comerciales de los establecimientos “para lograrlo se tomó la decisión de ir sacando del padrón, las licencias que se han omitido por una u otra situación en su refrendo y lamentablemente se tendría que llegar a la clausura”.

No obstante, destacó, hasta el momento no han clausurado ningún establecimiento debido a que se les ha dado un tiempo “para que llegan los inspectores y los comerciantes solicitan permiso para ir pagar en ese momento, muchas veces esa situación le causa molestia al comerciante, pero también genera una pérdida económica al ayuntamiento por los gastos de gasolina, gastos de cobranza, entre otros”.

El funcionario puntualizó que se reactiva el programa para realizar el cobro total de las licencias comerciales y regularizar a aquellos comerciantes que no cuenten con licencia y a partir del lunes 21 se inicia este procedimiento con las tortillerías del municipio.

“Invitar a los comerciantes a que pasen a realizar el pago de su licencia comercial en la Presidencia Municipal y aprovechen el descuento del 100% en recargos, ya que este descuento solo será válido hasta el 23 de agosto, con el fin de evitar llegar a clausurar el establecimiento”.

Comentarios