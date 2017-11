A media semana: Llamada de atención

Aceptando por buena la versión oficial que la explosión ocurrida el domingo pasado en la Plaza Perla de la capital fue ocasionada por una fuga de gas, nos mueve a reflexión que todas las autoridades involucradas, principalmente Protección Civil, de los tres niveles de gobierno en coordinación con lo que queda del H. Cuerpo de Bomberos, debieran, a la voz de ya, realizar un recorrido de supervisión por todos estos tipos de negocios, que por cierto abundan por las avenidas y arterias de los municipios importantes, pero no solo se tienen que preocupar en las que están funcionando, debiera ser desde la misma edificación de las obras, porque hay decenas en proceso constructivo, revisando tuberías de gas particularmente. Este trabajo corresponde a los ayuntamientos a través de sus oficinas de Obras Públicas, no solo es entregar la licencia y listo, para nada, señores, sus supervisores tienen que a verificar in situ se cumplan todos los reglamentos y normas vigentes. Bien dice el dicho: más vale prevenir que lamentar, por ello no estará de más se realicen también simulacros eventualmente, sin olvidar capacitación al personal; no esperen una desgracia.

Afortunadamente en este caso que nos ocupa, la suerte estuvo de lado de los clientes o los propios empleados, pues por la hora del hecho no había presentes; dentro de lo que cabe, afortunadamente solo se contabilizaron daños materiales, en lo particular no me gusta caer en el juego de las imaginaciones, pero supongamos que el estallido se hubiese dado por la tarde-noche, por la magnitud de la onda expansiva muy probablemente estuviésemos hablando de muertos y bastantes heridos, al menos en el local donde se originó y en los más cercanos. Luego entonces, como les decía supra líneas, urge un tour por todos los establecimientos de comida que usen el gas como combustible, como sugerencia, iniciando en los lugares cerrados como Zentralia y San Fernando, este par de lugares se vuelven más peligrosos por estar encerrados y la concurrencia, a diferencia de las plazas al aire libre. Finalmente, como que es debilidad de los Ursúa ofrecer declaraciones por querer ganar nota en los medios, peor cuando lo hacen a la ligera sin conocer siquiera las causas reales, así fue ese día cuando Ricardo, director operativo de la Unidad de Protección Civil Estatal, tal vez porque todavía andaba modorro -porque si es negligencia está canijo-, en entrevista banquetera descartó que la detonación se hubiese dado debido a alguno de los tanques de gas, ya que éstos se encontraban intactos, lo dijo tajante, que de inmediato generó especulaciones en redes sociales que había sido provocado por una bomba o granada, lo que nunca explicó el funcionario es que no es necesario que tronaran los cilindros para que explotara el LP, con una manguera dañada es suficiente. Mal que en lugar de generar certeza con peritaje en mano, lo contrario, dio motivo para que algunos se dieran once inventando leyendas urbanas. Como que se le hizo costumbre a esa familia, por aquello de los tsunamis y la posible gran erupción del volcán, luego ellos mismos tienen que salir a desdecirse.

PARA CERRAR

Como lo he mencionado en ocasiones anteriores, tuvo que salir el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez a componerle la plana a alguno de sus funcionarios; ante la falta de resultados tangibles de los titulares de Seguridad Pública y Procuraduría Estatal, decidió solicitar apoyo militar para frenar la alarmante ola de ejecuciones que se vienen cometiendo en Manzanillo, Tecomán, Armería y Colima, así lo informó este lunes, y a partir de ayer comenzamos a mirar las caravanas de soldados patrullando por las calles. Esperemos pues que al menos la SSP y la PGJE tomen las estrategias que implementarán los elementos castrenses, porque ellos vienen por un tiempo definido y se marchan, lo vimos en el municipio iguanero, pusieron orden con su presencia, mas no le dieron seguimiento a las tácticas, y se fue todo a la basura, y ahora están peor. Por lo pronto bien de Nacho al aceptar que ocupamos ayuda para recuperar los niveles de seguridad, de paso no estaría mal que valorara el desempeño de estos mandos policiales, aunque como se las olieron ayer e hicieron cambios en la SSP… Grave, pero nada sorpresivo el señalamiento de la diputada Martha Sosa Govea en el sentido que las denuncias penales contra Mario Anguiano Moreno no prosperan por falta de voluntad política, y creo que no solamente es eso, incluso lo habíamos anticipado, los legisladores también se estaban haciendo “guajes” dándole largas el asunto, su famosa Comisión de seguimiento para nada sirvió, lo dije que solo sería para tomarse la foto y para tratar de darnos atole con el dedo. Ustedes, señores, junto con las procuradurías federal y estatal tienen la pelota en su cancha, la historia y el pueblo de Colima los juzgará sino en juician y encarcelan al gobernador más corrupto de que se haya tenido memoria.

TRES CITAS PARA RECORDAR

“Cambia de forma de ver las cosas y las cosas cambiarán de forma.” Eckhart Tolle.

“No existe acto de libertad más grande que darme permiso a mí mismo de ser quien soy.” Luis A. Ferre.

“Quienes hablan contra la familia no saben lo que hacen, porque no saben lo que deshacen.” Gilbert K. Chesterton.

