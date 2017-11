Peso a peso con ayuntamientos, solución a conflicto magisterial

Infoecos/Colima

Bajo un esquema “peso por peso” con los ayuntamientos, el Gobierno del Estado estaría en posibilidades de coadyuvar para que la educación en las Escuelas de Tiempo Completo incluya la enseñanza del idioma inglés.

Así lo reconoció el gobernador Ignacio Peralta Sánchez, al ser cuestionado sobre la situación y el segundo día de protestas de algunos docentes despedidos que acudieron, esta vez, a la sede del Congreso del Estado.

En este sentido, el mandatario estatal mencionó tener una conversación pendiente con el subsecretario de Educación, Javier Treviño Cantú, para conocer de manera exacta cómo están los números para Colima y la parte presupuestal tendría que complementarse para apoyar a los maestros de inglés.

Cuestionado al respecto de que algunos alcaldes no estén en posibilidades de hacer esta contribución, dado que se han quejado de falta de recursos, Peralta Sánchez mencionó que el pretexto de que no tienen dinero no es válido.

“Decir que no hay dinero no es convincente ni satisfactorio para la población; si hay interés de resolver este tema tendrán que buscar cómo hacer las aportaciones correspondientes”, consideró.

Ignacio Peralta manifestó que, por su parte, el subsecretario Cantú le hizo un comentario extrañado por la participación de los dirigentes de las secciones 6 y 39 del SNTE en apoyo a los maestros de contrato despedidos, ya que no pertenecen a la organización sindical.

“Le dije (al funcionario federal) que era un acto de solidaridad de los dirigentes del SNTE con los maestros; también le extrañó que estuviera la inconformidad en Colima debido a que esta situación está pasando en todos los estados”, comentó.

Sobre la posibilidad de que se deban reducir los grupos y la afectación a maestros que ofrecen materias diferentes, el jefe del Ejecutivo estatal ponderó que se deberán dar cambios en función de lo que establece la Reforma Educativa y la situación que enfrenta el sector.

“El problema es que se tiene que hacer de manera gradual y planeada, pero con una amplia coordinación y comunicación con los maestros organizados del SNTE; es la garantía que quiero dar y que no se tomen decisiones, ni se implementen si no se dan en una estrecha coordinación con los dirigentes del SNTE”, aseguró.

Ignacio Peralta fue cuestionado sobre la posibilidad de que no se trate solo de 160 maestros de inglés no contratados y sean ciertas las especulaciones de que tampoco se renovaría el contrato de hasta mil 300 docentes de diferentes materias, a lo cual señaló que “los maestros de inglés de escuelas de tiempo completo son exactamente 160, si fuera el caso de de maestros de otras materias, es un tema que se tiene que ver”, ratificó.

Finalmente, se refirió a la observación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), relacionada con el Programa Nacional de Inglés, donde Colima tendría que regresar 10 millones 400 mil pesos, y estableció que el asunto se relaciona con la no contratación de los maestros.

“Es un tema que va más allá de eso, es un tema relacionado con un programa que paga la Federación, que se ha venido reduciendo a nivel nacional y es un cambio en la estrategia”, puntualizó.

