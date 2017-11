Cuestión de Enfoque: ¡A la vuelta de la esquina!

“Una nación sin elecciones libres es una nación sin voz, sin ojos y sin brazos.” Octavio Paz (1914 1998), poeta y ensayista mexicano.

El próximo viernes 8 de septiembre iniciará el proceso electoral federal 2017-2018, según se dio a conocer durante la realización de la VII Reunión Plenaria de Delegados Federales, convocada por la delegación en Colima de la Secretaría de Gobernación.

A esa reunión acudió el vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en nuestra entidad, Luis Zamora Cobián, quien dio a conocer las disposiciones legales que las y los servidores públicos deberán observar con motivo del inicio de ese proceso. Se explicó que a partir de ese viernes se empezarán a contabilizar y fiscalizar los actos de quienes aspiren a puestos de elección popular.

Zamora Cobián mencionó que en próximas sesiones del Consejo General del INE, se modificarán los plazos para las campañas políticas que habrán de estar vigentes, por lo que destacó que se tendrá una estrecha comunicación con la Segob, para informar a todas y todos los servidores públicos federales de los lineamientos, acuerdos y cualquier referencia para garantizar la equidad en la elección.

Por su parte, el delegado de la Secretaría de Gobernación, Luis León Aponte, refirió el compromiso de los servidores públicos de seguir trabajando por México y observar puntualmente las disposiciones legales que en materia electoral están vigentes.

Coincidieron los funcionarios en que la elección de julio de 2018 será un parteaguas, porque electores, candidatos, servidores públicos y organismos electorales, “seremos vistos con lupa no solo a nivel nacional sino mundial, de ahí la importancia de estar informados sobre los acuerdos, resoluciones y lineamientos del Consejo General del INE, a la par de observar puntualmente las leyes, porque el desconocimiento de las mismas no exime de sanciones”.

Durante la reunión se acordó con el pleno de delegados federales y representantes del Gobierno de la República en Colima, que ante cualquier duda u observación acudirán ante la Junta Local del INE para su atención y así evitar caer en irregularidades.

A MANERA DE COLOFÓN

Las Secretarías de Movilidad, de Infraestructura y Desarrollo Urbano, así como el Instituto del Suelo, Urbanización y Vivienda (Insuvi) y el DIF Estatal, presentaron un proyecto de desarrollo urbano sustentable que se pretende implementar en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez. Al respecto, la titular de la Secretaría de Movilidad, Gisela Méndez, aseguró que se pretende implementar un modelo de urbanización diferente, que cumpla con las expectativas de lo que está buscando la sociedad. Explicó que el proyecto contempla implementar ejes para la movilidad no motorizada, respetando la infraestructura vial y transporte público, de acuerdo a la necesidad de los usuarios; las viviendas utilizarían materiales que permitan la eficiencia energética y el bioclimatismo, acordes a las características naturales de la ciudad de Colima. En la reunión, que se realizó en la Ciudad de México, también estuvieron presentes Mario Alejandro Morales Cabrera, Luis Ize Ludrow y Gabriel González Carbajal, director de Cooperación Económica, y miembros del Comité de Ciudades y Comunidades Sostenibles de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), respectivamente. Hasta aquí todo bien, pero… en el boletín de prensa que informó de esta importante reunión de trabajo no consigna quién representó al DIF Estatal y tampoco explica por qué no asistieron los alcaldes de Colima y Villa de Álvarez, en el supuesto de que se les haya invitado, aclaro, además, cabría preguntar de la ausencia en la convocatoria, por ejemplo de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado. ¡En fin, las intenciones parecen buenas con la presentación del proyecto de desarrollo sustentable que se pretende implementar en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, aunque lo deseable sería que este proyecto fuera incluyente, integral y con participación de la sociedad civil!

