Obligaciones del Estado mexicano en materia penal

Uno de los problemas torales que le preocupan a la sociedad es la inseguridad, el índice tal alto de corrupción e impunidad, o sea, aspira a vivir sin preocuparse que lo asalten, que lo agredan o que le causen daño a su patrimonio o a su familia. El Estado tiene la obligación de garantizar la tranquilidad a la sociedad, hasta la fecha no ha logrado hacerlo, tradicionalmente entre otros métodos que tiene para mantener la paz, es contar con un sistema penal represivo. ¿En qué consiste? Normalmente el Estado cuenta con una legislación penal que aplica a quien trasgrede el pacto social, o sea a aquel que comete un delito, lo procesa y con eso el Estado, según él, se legitima.

En otras palabras, solo castiga al que no obedece la ley, este es un sistema represivo, pero al ver los resultados históricos del sistema penitenciario, poco ha logrado conseguir, ¿por qué? El motivo es porque el Estado, al ver que se viola la paz social o que se está atacando a la sociedad de forma injustificada, debe estudiar la causa, ¿para qué?, pues para que una vez que se sepa la causa, saber qué medidas tomar a fin de solucionar el problema, así es como se solucionan los problemas sociales y la forma en cómo se legitima la función de un Estado democrático.

En ese sentido pareciera que el Estado cumple; como corolario cabe decir un caso, una gran cantidad de personas son proclives a delinquir, roban, extorsionan, corrompen, entre otros delitos, el Estado combate estos males a través del derecho penal, los enjuicia, los encarcela y fin de la historia.

¿Lo anterior es correcto?, respondiendo, diríamos que a medias, ¿por qué?, por la sencilla razón de que el Estado solo se dedica a reprimir; ¿cómo podríamos combatir las causas?, pues transitado a un estado que proteja integralmente los derechos y cumpla su función con acciones que se encaminen al interés colectivo.

La única forma es que el Estado, antes que reprimir, debe atender las necesidades de interés social, que ésta tenga sus prioridades básicas garantizadas, como alimentación, trabajo, justicia, educación, buen gobierno, división del poder, entre muchas necesidades que ocupa la persona para desarrollarse en paz.

Si lo anterior no se garantiza, la sociedad se revela en contra de ella misma y se debilitan las instituciones, el Estado tiene que hacerse cargo de su descuido y enfrentar las consecuencias, sobre todo cuando está contra las cuerdas y la sociedad no lo legitima ni le reconoce eficacia, está obligado a tomar al toro por los cuernos, por un lado, al que delinque llevarlo a que pague su castigo, apoyar integralmente a la víctima y a la sociedad, para que no se le siga causando daño, pero eso sí, que la nación se dé cuenta que el desorden social es debido a la falta de una buena administración en sus deberes.

Más que reprimir con la justicia penal, debe de garantizar los derechos a sus gobernados, y con ello habrá poca delincuencia, entonces pregunto: ¿por qué se delinque? Mucha culpa la tiene el propio Estado, porque no trabaja tratando de prevenir, le apuesta a la represión penal, este es un problema que aqueja a los países latinoamericanos.

En realidad, sería bueno que el Estado enfrente a la delincuencia con prevención y al sistema de justicia penal lo utilice como un mecanismo de castigar a quien no cumple con el derecho, pero únicamente con el fin de reintegrarlo a la sociedad hasta que no sea un peligro social. Propongo que el Estado no castigue injustamente a quien por mucho tiempo no ha atendido; ojalá se analizara esta teoría.

