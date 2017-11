Bitácora Reporteril: Falso o verdadero

Hago las siguientes puntualizaciones, en un ejercicio de precisión y veracidad, para esclarecer las dudas respecto al caso de los docentes de inglés no recontratados del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PEC) y las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el presupuesto de 10 millones 800 mil pesos del Programa Nacional de Inglés (Proni).

Se dice: el gobierno despidió a los maestros de inglés porque se gastó o desvió los recursos presupuestados. Falso. Primero, los 162 docentes no fueron despedidos, sino que su contrato laboral ya no fue renovado. Es importante la diferenciación, porque no hubo una violación a sus derechos laborales –como también se afirmó en un momento-.

Los docentes de inglés no fueron reencontrados sólo en Colima, sino en todas las entidades de la República donde se implementaba el PEC, por lo que es falso también que se tratara de una decisión de la Secretaría de Educación (SE).

Ahora bien, esta problemática fue solucionada ayer en la noche. El gobernador dio a conocer en una rueda de prensa que los 162 docentes de inglés de escuelas de tiempo completo fueron recontratados, gracias a las gestiones con el Gobierno federal, y en particular, a la intervención del subsecretario de Educación Básica de la SEP, Javier Treviño Cantú y a su titular Aurelio Nuño Mayer.

Ya sea por ignorancia, desinformación o por malintencionados, algunos actores políticos buscan confundir peras con manzanas, al decir que cómo es posible que no recontrataran a los docentes si les dieron un presupuesto de más de 10 millones de pesos para inglés. Simple: son dos programas diferentes. Los más de 10 millones de pesos son del Proni y el recurso federal con el cual se pagaba a los docentes era del PEC, cuyo presupuesto sufrió el recorte.

Alegan las voces discordantes que la ASF identificó malos manejos financieros del Proni en el estado, pues no se solventaron las observaciones. Falso también. La ASF requirió a la SEP federal la comprobación de los recursos ejercidos, pero estos requerimientos no fueron notificados a los estados. Por eso ninguna entidad remitió al ente de fiscalización superior la comprobación de los recursos correspondientes. Y eso se puede corroborar en el propio informe de auditoría, el cual se utilizó para descalificar a la SE.

Es decir, la SE aún está en tiempo para solventar las observaciones y demostrar, fehacientemente, que ejerció correctamente los más de 10 millones de pesos del Proni. De hecho, la documentación probatoria se encuentra en la Coordinación de los Servicios Educativos y será exhibida a la ASF cuando le sea notificado a las entidades federativas el Pliego de Observaciones correspondientes.

Se trata, pues, de resultados del informe de la ASF no definitivos, pero que fueron utilizados con dolo para engañar y confundir a la población.

DOS PUNTOS

En el tema de seguridad se concretaron dos importantes apoyos que contribuirán a combatir la delincuencia. Por un lado, la construcción del complejo de Seguridad en Armería -así como la entrega de unidades y equipamiento procuraduría- y por otro, la puesta en marcha del operativo especial de seguridad, en el que tendrá una mayor participación el Ejército. En Tecomán operó un tiempo la policía militar y tuvo buenos resultados. Ojalá la presencia castrense en las calles disuada a cualquier sicario o malandro que quiera hacer de las suyas.

