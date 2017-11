Interés público

CONTRASTES, ESTADO Y MUNICIPIOS

Los actos, posturas y acciones de los gobiernos municipales y el estatal, nos permiten hacer un balance de su trabajo gubernativo pero, sobre todo y más importante, de la forma como gobiernan. Por ejemplo, los ayuntamientos de Colima, Cuauhtémoc y Villa de Álvarez se han caracterizado por no respetar la ley, aumentar los adeudos y omitir su responsabilidad en el tema de la Seguridad Pública y, más recientemente, el tema educativo.

Para confirmar lo anterior, remitámonos a los hechos. En el caso del ayuntamiento de Cuauhtémoc, el alcalde Rafael Mendoza Godínez se empecina en violar la ley estatal de movilidad, al implementar el servicio de mototaxis, unidades que no contempla la normatividad porque sus características estructurales son de alta siniestralidad y entrañan un gran riesgo para los usuarios.

Sin importarle que ante un percance pueda haber una tragedia, el alcalde Godínez aprovecha esta coyuntura para victimizarse y hacer de la demagogia su principal recurso electoral. Poco o casi nada ha hecho de significativo por el municipio de Cuauhtémoc, el cual tiene problemas cada vez más graves de falta de agua, vialidades dañadas y falta de empleo y oportunidades para los jóvenes.

Envalentonado por los amparos que tiene –el alcalde se amparó para no ser inhabilitado siete años por violar la ley electoral en el proceso extraordinario–, Rafael Mendoza cree que puede torcer la ley a su antojo. Pero, tarde o temprano, se le agotará su estrategia dilatoria y enfrentará las consecuencias de sus actos.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Colima se ha dedicado a promover eventos artísticos, dejando de lado o descuidando su labor en temas –esos sí relevantes—como el de Seguridad Pública y el adecuado manejo financiero de la capital. En ese sentido, es de conocimiento público que el Alcalde adeuda al sindicato más de 75 millones de pesos, además de que no les ha pagado a los bomberos más de 700 mil pesos, pues retiene indebidamente las cuotas generadas por el concepto de siniestralidad y entre otros apoyos que le escatiman a esta importante institución.

Es alarmante que el alcalde Insúa no sólo deje de apoyar económicamente a los bomberos, sino que también deje de lado el trabajo de supervisión para evitar cualquier siniestro en los locales. Y es que José Tomás Castillo Diones, director de Protección Civil municipal, reconoció que no existe una supervisión de los comercios que manejan fuego, combustible o materiales explosivos en la ciudad de Colima, y no recordó si se habían hecho supervisiones a la plaza Perla, sitio en el cual se registró una explosión por acumulación de gas el pasado domingo.

Pese a que el Reglamento de Protección Civil establece que el Ayuntamiento de Colima, a través de su Unidad Municipal, es la responsable de supervisar de manera periódica a los establecimientos, este trabajo, como otros de prevención, no se realizan. Lo mismo sucede con el Ayuntamiento de Villa de Álvarez, cuya Alcaldesa pasa con más pena que gloria, pues su trabajo ha sido muy gris.

Se entiende la mentalidad de estos funcionarios, todos emanados de las filas de Acción Nacional, pues el coordinador de la bancada panista en el congreso, Luis Ladino, avaló en los micrófonos de Ángel Guardián la conducta del alcalde Rafael Mendoza, pues –en palabras del legislador blanquiazul-, si no estás de acuerdo con la ley, no la respetes.

No hay evidencias, hechos, acciones que respalden un buen trabajo de los ayuntamientos, en particular los antes mencionados, los cuales de manera palmaria soslayan su labor de seguridad y se dicen a violar la ley o a, simplemente, no hacerla valer, como en el caso de los reglamentos de Protección Civil.

Si realmente les importara beneficiar a la población que también gobiernan, los ayuntamientos actuarían de manera coordinada con el estado en seguridad, tendrían una mayor eficiencia administrativa y se hubieran sumado al llamado de Ignacio Peralta para contribuir, peso con peso, en la recontratación de los 162 docentes de inglés que laboraban en las escuelas de tiempo completo. Sólo Comala, Ixtlahuacán, Minatitlán y Manzanillo respondieron positivamente.

En contraste, el Gobierno del estado, gracias a los buenos manejos financieros –es la entidad con menos observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)-, genera acciones en materia de seguridad pública –entrega de equipamiento, patrulla y ayer inauguró un complejo de Seguridad en Armería-.

Además, por la buena relación con el Gobierno federal y las gestiones atinadas del Mandatario estatal, consiguió el recurso de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para la recontratación de los 162 docentes de inglés. De esa forma las escuelas de tiempo completo del estado continuarán brindando este importante servicio a sus educandos.

Por otro lado, su trabajo en el remozamiento de las finanzas públicas es manifiesto, así como los esfuerzos por mejorar la eficiencia de la función gubernativa, a través de la correcta administración de los recursos y el cumplimiento cabal de la ley. No hay pruebas de ninguna institución, de que el gobierno de Ignacio Peralta roba dinero público o realiza desvío de recursos.

Al contrario, la eficiente administración del gasto público le ha permitido generar acciones en beneficio de la sociedad, como la entrega gratuita de uniformes escolares a niños y niñas de preescolar y primaria, el pago de becas a estudiantes y adultos mayores, entre otras acciones sociales que se dejaron de hacer por la falta de recursos, producto de una dispendiosa administración.

Por eso el diputado panista Luis Ladino, vocero y adlátere de quien perdió la gubernatura dos veces, Jorge Luis Preciado, infiere, supone, cree, sospecha, piensa, estima que el gobierno tiene malos manejos financieros. Pero no aporta ni sustenta sus señalamientos con pruebas. Su política es la de la vocinglería, y en nada aporta a la solución de las grandes problemáticas del estado.

No se trata de ponerle una medallita al gobierno de Ignacio Peralta, pues no está haciendo nada extraordinario, sino que sólo está cumpliendo la ley y hace un trabajo acorde a la responsabilidad de su función. Sin embargo, este cabal cumplimiento de la ley debe ser emulado por las alcaldías. Sobre todo, se requiere de una coordinación real para resolver la problemática de seguridad, sin imposturas políticas y sin protagonismos partidistas.

EDUCACIÓN, LA DISYUNTIVA

A pocos días de iniciar el nuevo ciclo escolar, está por definirse el tipo de educación que se impartirá en las escuelas públicas del estado. Por un lado, hay fuerzas fácticas que pugnan por hacer prevalecer sus privilegios y, por otro lado, hay un empuje y una ola reformista que no se puede postergar más, ya que se corre el riesgo de afectar seriamente el servicio educativo en la entidad.

Si algo ha caracterizado al gobierno de Ignacio Peralta es precisamente el afán de regularizar y mejorar el funcionamiento de la administración pública del Gobierno del estado, con estricto apego a la ley. Lo está haciendo en las finanzas estatales y ahora ocurre en el servicio educativo, donde se identificaron tres mil 500 movimientos irregulares de plazas docentes y un déficit financiero superior a los mil 500 millones de pesos, producto de los malos manejos administrativos y una actitud dispendiosa de quienes mandaban otrora en la Secretaría de Educación (SE).

Algunos actores políticos han aprovechado esta coyuntura para nutrir su proyecto político, generando más ruido que soluciones al conflicto. Es el caso, por ejemplo, de los docenes de inglés no contratados para este nuevo ciclo escolar. Apegándonos a los hechos, a las propuestas formuladas, el único que ha gestionado una solución a esta problemática fue el gobernador Ignacio Peralta, quien realizó gestiones con el subsecretario de Educación de la SEP, Javier Treviño Cantú, además de que propuso un esquema para solventar el pago de estos docentes, en el cual pidió el apoyo de los ayuntamientos.

De esta circunstancia, quienes buscan medrar del sector educativo afirmaron que el gobierno desvió los 10 millones 800 mil presupuestados para el Programa Nacional de Inglés (Proni) y que además, de manera unilateral y discrecional, los “despidió”. Tuvo que salir el delegado de la SEP, Miguel Ángel Aguayo López, para desmentir estos infundios y aclarar que en la SE hay un manejo impecable de los recursos.

“Aquí quiero hacer una observación muy clara: creo que el manejo, desde que yo llegué a la delegación federal, y el secretario de Educación llegó a la Secretaría de Educación, ha sido impecable. La auditoría superior de la federación ahora da informes. Ya no es como antes; cambió y cambiaron las funciones de la Auditoría Superior de la Federación. En este primer informe, la auditoría dice que al Programa de Inglés se destinaron el año pasado 10 millones 800 mil pesos, y que hasta este momento no se ha comprobado el gasto efectuado por 10 millones. Pero esto no quiere decir que no se vaya hacer. Todavía hay dos cortes más donde la Secretaría de Educación del Gobierno del estado va a solventar esa observación, no tengo ninguna duda”.

Se trata, pues, de dilaciones por los tiempos administrativos de la propia ASF y no, como lo pregonaron algunos actores, de desvío de recursos o de un subejercicio: la auditoría requirió a la SEP federal la comprobación de los recursos ejercidos, pero estos requerimientos no fueron notificados, motivo por el cual ninguna de ellas remitió al ente de fiscalización superior la comprobación de los recursos correspondientes, como se corrobora en el propio informe de auditoría

Además, los más de 10 millones de pesos del Proni son totalmente independientes del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, por lo que las observaciones de la ASF no tienen relación con la no recontratación de los 162 profesores de inglés. A pesar de las fricciones entre la autoridad educativa y las secciones 6 y 39 del SNTE, no hay elementos legales que justifiquen una acción que atente contra el regreso a clases de los más de 140 mil estudiantes de nivel básico.

Los dirigentes sindicales deben defender los derechos de sus agremiados, pero siempre apegados a la ley. Y deben entender, por otro lado, que se acabaron los favoritismos y los privilegios a costa del correcto funcionamiento del servicio educativo. El Gobierno del estado, por su parte, debe continuar el trabajo de normalización del servicio educativo y mantener, como premisa irrenunciable, impartir en las escuelas públicas una educación de calidad, en beneficio de la niñez y juventud colimense.

EJÉRCITO EN LAS CALLES

El gobernador Ignacio Peralta anunció el arranque del operativo especial para reforzar la seguridad en la entidad, en el que participan elementos del 29 y 88 batallón del ejército, así como personal de las zonas militares número 13,14 y 15. El objetivo es reducir la violencia y la incidencia de homicidios dolosos, los cuales mantiene a Colima como una de las entidades más violentas del país.

Este operativo se llevará a cabo gracias a la gestiones que el gobernador tuvo con el Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), General Salvador Cienfuegos Zepeda. Este operativo especial tiene como antecedente la llegada de la policía militar a Tecomán, a principios de este año. Durante el tiempo que estuvieron presentes los policías militares, el nivel de violencia disminuyó considerablemente.

El operativo especial no tiene fecha de término y se revisará periódicamente, en función a los objetivos que se han planteado y estará presente prácticamente en todo el estado. Por otro lado, se estarán haciendo definiciones tácticas y operativos para definir aquellas áreas, municipios o regiones en donde se va a implementar la presencia de los militares.

Prioritariamente, estas acciones se concentrarán en los municipios costeros de Manzanillo, Tecomán y Armería. Además de la Sedena, en este operativo participa la Secretaría de Marina (Semar), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de la República y la Policía Federal, así como las instituciones del Gobierno del Estado: la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Aunado a esto, las estrategias en materia de seguridad y la actividad policiaca se mantendrán con las bases de operaciones móviles y mixtas, los puestos militares de seguridad, las fuerzas de reacción y los operativos interinstitucionales, que se suman a la estrategia de los 50 municipios prioritarios, en donde Colima participa con presencia de operativos que se conocen como Fuerzas de reacción inmediata mixta en los municipios de Colima, Tecomán y Manzanillo.

Para el éxito de esta estrategia, es indispensable que los ayuntamientos se sumen a esta coordinación, pues hasta el momento, en el caso de Colima, Cuauhtémoc y Villa de Álvarez la ausencia de acciones de seguridad es evidente. Paralelamente, se deben instrumentar las acciones interinstitucionales para prevenir el delito y regenerar el tejido social, fundamental para disminuir, de fondo, la problemática de seguridad que padecemos los colimenses.

Por eso es importante que la población participe con la denuncia ciudadana y alerte a las autoridades de cualquier acto delictivo. Las denuncias serán anónimas y se pueden realizar al número telefónico 3316100884, que estará en todas las unidades que participan en este operativo especial.

Comentarios