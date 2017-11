El juicio por Jurado en México; el caso de Tachi

La fama de María Teresa Landa, o Tachi, como le decían de cariño, comenzó desde sus 18 años, al convertirse en mayo de 1928, en la primera Señorita México, certamen entonces auspiciado por el diario Excélsior. Al ganar el concurso, sus fotografías aparecieron en diversos periódicos que difundieron la nota, con lo que en todo el país se conoció su imagen, y con ello se hizo de una enorme popularidad. Poco tiempo después de haber ganado el concurso de belleza, María conoció en un velorio al general Moisés Vidal, quien a sus 35 años de edad, y 17 años mayor a ella, ignorante académicamente, con un carácter autoritario y rígido, propio de alguien con formación militar, logró enamorarla.

María Teresa Landa participó de nueva cuenta en otro certamen de belleza, esta vez internacional, en Galveston, Texas, en el que no corrió con la misma suerte, pero estuvo llena de eventos que abarrotaron su agenda, y a la vez se le ofrecían infinidad de ofertas de trabajo, las cuales rechazó, pues en México lo esperaba el general Vidal, a quien ya amaba intensamente. Pocos meses después, el 24 de septiembre de 1928, María y Moisés contrajeron matrimonio; la ceremonia se celebró prácticamente en secreto.

Casi un año después de celebrado el matrimonio, el 25 de agosto de 1929, en el periódico Excélsior aparecía publicado a ocho columnas: “Acusan de bigamia al esposo de Miss México, María Teresa Landa”. Aquella nota se basaba en la entrevista que diera al mismo diario, la señora María Teresa Herrejón, quien era esposa del general Vidal, a quien ya había denunciado por bigamia.

Al leer la nota, María Teresa Landa tomó la pistola del general, una Smith & Wesson calibre 44, le gritó “¡No puedo resistir más, yo me mato!”, él trató de disuadirla, y mientras se encontraba sentado en la sala del domicilio conyugal, Tachi le apuntó a la sien, lo confrontó y realizó un primer disparo; tomó con ambas manos el arma y volvió a disparar hasta vaciar la carga en el cuerpo de su esposo, después intentó darse un tiro, pero la carga total había sido ya consumida. María se arrodilló ante el general que se encontraba agonizante en el suelo, lo amaba a pesar de todo, lo abrazó, lo besó, lloraba a gritos por él diciendo: “¡perdóname, mi amor!, ¿qué he hecho?, ¡auxilio!, ¡te amo!, ¡no te mueras!, ¡por Dios, no te mueras!”. El general moría poco tiempo después camino al hospital.

Hasta aquí los hechos por los que sería juzgada María Teresa Landa. El juicio sería resuelto por un Jurado, de conformidad a lo dispuesto por el texto original de la fracción VI del artículo 20 constitucional, mismo que se integraría con base a la Ley Orgánica de los Tribunales del Fuero Común en el Distrito y Territorios de la Federación de 31 de diciembre de 1928, que establecía que el Jurado se integraba por nueve ciudadanos y emitía su veredicto en todos los procesos penales de la competencia de los jueces de lo penal, exceptuando las causas concernientes a delitos con pena inferior a dos años y a los delitos de bigamia, abuso de confianza, fraude contra la propiedad, quiebra fraudulenta, concusión y peculado. El delito de homicidio era entonces competencia de un Jurado popular, además existía la reglamentación para ello, tal y como lo había definido ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Desahogada la instrucción por el juez Jesús Zavala, se convocó al Jurado popular para que emitiera el veredicto sobre los hechos, con base en el cual, el juez debía emitir su sentencia, absolviendo o imponiendo una pena de prisión, según fuera el veredicto del Jurado, de inocente o culpable.

Uno de los mayores temores respecto a la figura del Jurado en México, era la falta de ilustración de la mayoría del pueblo y que ello influyera directamente en la impartición de justicia. Se discutía que el Jurado era una institución propia de países cultos y cívicamente maduros, por lo que en México no llegaría a prosperar con los efectos que teóricamente se establecía. El juicio de María Teresa Landa actualizaría esos temores históricamente debatidos.

