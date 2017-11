No se puede esconder la realidad en Tecomán; priva la inseguridad

Infoecos/Colima

El presidente municipal de Tecomán, Guadalupe García Negrete, manifestó que coadyuvará a las acciones que el Ejército realizará en la demarcación para recuperar la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos.

Admitió que actualmente Tecomán vive una situación crítica y complicada en materia de seguridad y ha sido escenario de diversos hechos violentos de ‘alto impacto’, por lo que consideró que la participación de las fuerzas armadas en el Operativo Especial de Seguridad, coadyuvará a fortalecer el trabajo que realiza la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

“Es una gestión que hemos venido realizando nosotros, la verdad es que (para) Tecomán no es nada halagador que tenga de los primeros lugares a nivel nacional y que medios internacionales hayan venido (…) La verdad yo no estoy de acuerdo que salgan esas notas, pero bueno no puedo esconder la realidad de las cosas”, puntualizó.

El alcalde señaló que de manera complementaria ha solicitado al gobierno federal la llegada de más recursos y la mejora en la vigilancia, pues destacó que aunque la Policía Municipal haga su trabajo de prevención y contención, se requiere fortalecer la coordinación con las fuerzas policiacas de otros niveles de Gobierno y mayores recursos para trabajar y dar mejores resultados.

“Tecomán lo tiene todo, todo para salir adelante, hay que decirlo, tenemos un problema serio y debemos resolverlo. A un servidor, como alcalde, no se le arruga el cuero, está puesto, estamos haciendo lo necesario con nuestra Policía en lo que nos pertenece y por supuesto más de lo que nos pertenece, porque estamos ahí al pie del cañón”, aseguró.

En otro orden de ideas, Guadalupe García negó que se pretenda impulsar en Tecomán la operación de mototaxis o transporte comunitario, sin embargo, reconoció que subsiste la necesidad de este tipo de servicio para los ciudadanos de varias comunidades.

“Creo que tenemos que valorarlo, hacer un análisis bien, un estudio bien, para que en su momento hagamos todas las cosas que se tienen que hacer bien, que es lo que nos gusta en Tecomán, hacer las cosas bien”, puntualizó.

“Habría que valorarle, yo no estoy diciendo que voy a favor, estoy diciendo que vayamos haciendo un estudio porque si también hay quienes tiene responsabilidades que las cumpla así de sencillo”, concluyó.

