Presentan nueva plataforma de televisión

El pasado miércoles, la empresa de televisión por cable, aquí, en la zona conurbada de Colima, presentó a los medios de comunicación y empresas colimenses su nueva propuesta de ver televisión, muy diferente el tradicional sistema de televisión lineal, y dieron a conocer su nuevo concepto al que han llamado X View.

Para empezar, se aclaró que el sistema lineal de televisión no es el tradicional en donde la gente, para ver su programa favorito, tiene que esperar a verlo en el día y horario que se trasmite en vivo y ya, mientras que la televisión no lineal que es la que ofrecen con esta nueva plataforma, tendrá muchas opciones fuera de lo común, para que la gente no dependa de un horario para poder ver su programa predilecto.

Según dijeron, X View consiste en una aplicación que podrán gozar quienes tengan el Triple Play, o sea, televisión, internet y telefonía de la misma compañía, la cual consiste en que podrán ver sus programas en cualquier otro horario que quieran después de su trasmisión en vivo, además de grabar cualquier programa y hasta programar una grabación a un día y hora determinado, así como también un solo programa o una serie completa, hasta un total de 150 horas.

Ahí también podrán ver series de televisión, noticieros, películas y hasta estrenos de películas que aun están en taquilla, y los cuales tienen un costo de 55 pesos para poder verlos todas las veces que quieran en un plazo de 48 horas.

En fin, con ello, dijeron, esta será una nueva forma de ver televisión, en donde por el costo de una cajita con su control, les dará derecho a estos beneficios, tanto en un televisor, como hasta en otros dos aparatos móviles, como celular, tableta o computadora.

