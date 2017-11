Atracadero de sombras: Vocación por la estafa

1

Ese señor se apellida Peña Nieto y es, hasta el momento, el burócrata de mayor peso en este país. Y puedo jurar que todos los priístas del territorio nacional (y sus séquitos derivados vías las alianzas partidistas) se rasgan las vestiduras por él, independientemente de que, basándonos en un rumor adherido en su presunta veracidad, se ha ganado con creces el epíteto que representa a un impostor. Pero deduzco que en esta nación, el ser impostor no se tipifica como delito; más bien, se trataría de una truhanería derivada de un desorden psíquico. Recordemos que, basándonos en la semántica, el impostor es aquel que engaña con apariencia de verdad; que se hace pasar por quien no es. Así de sencillo está el asunto, y la obviedad, según se ha semblanteado en los últimos tiempos respecto a la farsa de su tesis profesional, demarca a Peña Nieto enarbolando la ignominiosa artimaña del cínico suplantador. Y, lo más grave o sintomático, insisto, es que él simboliza la vara oficial más alta de México. Sin embargo, el caso no irá más allá de agregarse a la lista burlona del anecdotario fugaz de otro sexenio más… encimada la máscara de un mandatario frívolo, populista, demagógico, opuesto a la honestidad intelectual en un trasunto más, carente, sin remedio, de toda ética.

No obstante, advertía, todos los priístas, verdosos y petistas se aglutinan como feligreses dogmáticos alrededor de su reverenciado jefe supremo. Y aquí no ha pasado nada y que siga el vacilón. ¡Ay, mamá por Dios… –sigue la canción en la voz de Pedro Infante, esbozando él ídolo ese jolgorio entronizado a la mexicana. Tan coetáneo, valga el símil, dentro del gremio político sexenal, con sede en Los Pinos.

Todo estudiante universitario, ante el cumplimiento académico último para lograr el nivel de licenciatura, debe cumplir con el requisito de la elaboración de una tesis profesional, después de 4 o 5 años de supuesto estudio fincado en las aulas. Esta tesis, se supone, implica la demostración de los conocimientos adquiridos en una universidad determinada. Esta tesis, además, debe ajustarse a diversas especificaciones metodológicas y de acuerdo a un rigor de interpretación, amalgamado, por supuesto, el basamento bibliográfico correspondiente, herramienta indispensable para este requerimiento de aprendizaje y la praxis posterior de cualquier estudiante graduado en el ramo que le atañe; quiero decir, para aquel que aspira a poseer el pergamino que testifica o avala una carrera profesional aprehendida en los salones de clase. Mas no siempre es así. En primer lugar, para ejercer un conocimiento no es prioritario ni indispensable el dicho papel que, en ocasiones, se otorga en forma truculenta por ciertas autoridades universitarias. De ahí se deriva que, en algunos casos, el tal pergamino no es la garantía que demuestra la asimilación en alguna materia escolarizada.

En la Ciudad de México, en la Plaza Santo Domingo, desde tiempos inmemoriales, incluso es posible adquirir, por un módico costo, un flamante título profesional de la casa de estudios que a usted le llene el ojo. Ahí, conviven verdaderos maestros de la falsificación. Todos unos profesionales del engaño al mejor postor, (pero sin mentirse a si mismos), ahí se ganan la vida esperanzando a otras vidas un porvenir mágico, a imagen y semejanza de una certificación tan perfecta como las mismas trapacerías sobre las futuras víctimas entrampadas por su ejecutor, o sea, de quien compró el falsificado título.

Pero hay otros caminos para elaborar tesis académicas, los cuales, faltaba más, se proyectan también a través del timo flagrante, ejercido contra los evaluadores (maestros o asesores) de los alumnos en cuestión.

Y, vaya osadía, uno de esos alumnos presuntos fue el que años posteriores sería (es) el gobernante de este país. Ni más ni menos que un mandatario con antecedentes falsarios.

Los años no cambian nuestra esencia; si es que alguna tenemos. Habrá ciertos cambios en el comportamiento de nosotros en nuestro transcurrir, pero seremos siempre los mismos, desde que nacemos hasta que morimos –nos afirmaría un personaje borgesiano en uno de los cuentos del bonaerense universal. La cita no es textual, la hago según la memoria aprehensiva derivada de mi interpretación de hace un buen tiempo. Justamente, paralelo a lo anterior, cae la interrogante: ¿el impostor nace o se hace? Por una parte, mirando su periferia exterior, digamos que bajo la mira sociológica o antropológica, se deduce que la causalidad y las circunstancias conforman no sólo al impostor sino asimismo a un hipócrita o a un cobarde o a un ladrón o a un asesino o a un demente, en fin. Pero, por otra, y encaminada un poco nuestra hipótesis hacia los complejos derroteros de la medicina, la filosofía y la psicología, ¿acaso los caracteres nombrados no son parte del genoma y las atribuciones genéticas entronizadas en cada prójimo, advertido el sustrato conceptual de Borges? Entretanto, lanzada la controversia alternativa para nuestra cuestión aquí inaplazable, vayamos a lo concreto de una farsa finalmente desvelada, estimulados por la certeza de un murmullo popular: la triquiñuela de una tesis deshonrosa, sellada la mengua descaradamente copista. Obviando la carencia del mínimo respeto y decoro intelectual que debe contener un trabajo de tesis y cualquier labor de investigación, y en las que, por acatamiento metodológico y de rigurosidad temática académica, obliga a su hacedor a dar los créditos correspondientes mediante citas revaloradas y la bibliografía consultada. Cometido de donde emanaría el marco teórico que podría sustentar la severidad legítima de una autoría intelectual, dignificada y enriquecida. Si no es así, ¿en dónde queda la sinceridad del autor, cómo un planteamiento deducido de sus propias condiciones subjetivas?

En México, arropado por una sustanciación cultural, el uso de las máscaras se impone vía el ritual de una tipificación folclórica, desde la época precolombina hasta nuestros días, y donde el portarlas justifica la índole de profundas tradiciones, cuyos significados diversos se atribuyen a arraigados enlaces mitológicos, religiosos y de identidad. Las máscaras, así, como elementos simbólicos en diversas festividades básicamente pueblerinas o de características rurales. El gladiador moderno del pancracio, por su cuenta, a la vez luce su máscara en el cuadrilátero bajo la consigna de que su identidad personal se resguarde en el anonimato, cada vez que se presenta ante la euforia de los espectadores. Ya abajo del ríng, fuera del espectáculo en el coliseo que le da el sustento, él vuelve a ser él, es decir, un prójimo con nombre y apellido que come, ama, coge, duerme y defeca ausente del disfraz. En ambas caretas sugeridas, no se esconde ninguna impostura real, todo se significa como una fantasía limpia y sin secuela de algún disimulo o daño pervertido. Estamos, imbuidas las vistosas formas de teatralidad peculiar, ante un juego de las nobles y fugaces apariencias, y nada más.

Persisten, por el contrario, otros disfraces que se imponen en el fondo del ser. El rostro, por tanto, está al descubierto y gesticula y sonríe naturalmente, pero en su interior se enmascaran las consignas nocivas -muchas veces sin ser cómplice de la conciencia del ejecutante- de una repercusión en el exterior. He ahí cuando fluye el riesgo del engañador, bajo tretas que abofetean cualquier síntoma ético o de una mínima moralidad. Las consecuencias, jamás serán medidas o sopesadas conscientemente y mucho menos le interesan al protagonista que encarna la frialdad y desfachatez del embustero.

Lo sueños del megalómano se empiezan a zurcir desde la Facultad de Derecho en la universidad probablemente mexiquense. (Enfatizo la duda, aunque eso es lo de menos, porque no sé con exactitud si ahí cursó él –el aludido megalómano- esa ahora su cuestionada carrera profesional). Tal vez, dichos sueños del actual rector burocrático de México empezaron a urdirse muchos años antes, quizá desde el útero materno o, probablemente, ya fuera de toda exageración, a partir del influjo de un tal Montiel, supuesto tío –de nefasta trayectoria política y personal- del susodicho. No es sólo entonces el meollo de la hoy ya famosa tesis de su autoría reprobada fuera de una institución universitaria, sino toda una gama amplia de contradicciones, trampas y trucos en la sima íntima de Peña Nieto. A tal grado que, en una entrevista bastante ilustrativa previa a su ascenso a la presidencia, trastabilló cuando se le cuestionó respecto a las causas reales de la muerte de su esposa. Ya siendo autoridad omnipotente, hizo acto de presencia en la FIL de Guadalajara para presentar un supuesto libro de su autoría que él jamás escribió, y enseguida vino aquel desprestigio inicial en cuanto al asunto de los libros y los coloridos chascarrillos que de ahí se orientaron. Eso es lo público que la mayoría de los mexicanos conocemos. Añadido, ya en nuestros días, su premio ficticio maquinado turbiamente, con naturaleza coyuntural de impostergable e impuesto en Estados Unidos por una fantasiosa corporación y bajo la batuta servil de la cancillería mexicana asentada en el país gringo.

Pero, ¿y lo más recóndito en el cerebelo de Peña? ¿Cuántas argucias más detenta el flamante licenciado en el trasfondo de sus móviles conscientes? Acaparándose en su momento, su tan citada tesis como aspirante a obtener el título de abogado. El cual, contra viento y marea, logró sacarlo airoso, so pena de sus calificadores que, vaya degradación como profesores, nunca se enteraron del plagio concerniente. Y así arribó a Los Pinos, entre el axiomático beneplácito y la honra de los priístas y secuaces de variados colores del que sería (es) su jefe máximo, y ellos, hay que decirlo sin regateos, muy sumisos convertidos en sus lacayos. Él es el patricio contemporáneo y, ya encaminada la figuración, el pueblo (la chusma diría su hija) es el plebeyo. Si bien él es un patricio sin título nobiliario proveniente de algún emperador romano y, para rematar, poseedor de un pergamino de abogacía inmerecido que, es posible, cuelga del muro donde despacha como mandamás de esta nación. En esta nación donde están en el poder los que no deberían estar y los que deberían estar no están. Valga mi pretensión juguetona, acaso remitido su carácter ontológico atribulado, para dar paso al final de estas transitorias conjeturas.

Y bien Chong o Nuño o Videgaray, (aunque éste ya está más allá del bien y del mal en eso de la telaraña política, incluido Trump y su visita a México, vía el ardid fallido del ex secretario de hacienda) ¿de verdad se lanzarían al precipicio junto a Peña, si éste mismo los conminara a hacerlo? Alguien más, podría a la vez suplementar: ¿Los tres mencionados meterían sus manos al fuego por su guía supremo? ¿Aun a sabiendas del precedente y las trastadas nada menores achacadas a su patrón? Y en este instante, como un enlace antecesor desde luego repudiable, me viene a la memoria un priísta gris que, no hace mucho, quiso ser presidente de este país, destacado truhán y el cual intentó engañar incluso a unos jueces alemanes en una maratón en Berlín. Ahí sí fue imposible salirse con su capricho. Sospecho que, por momentos mientras corría pensando en un triunfo falso, olvidaba que no estaba compitiendo en su territorio blindado contra el ataque de los embustes, donde los políticos guerrean sin ningún escrúpulo para intentar salirse con la suya. Este Madrazo, mirando las cosas como están, bien pudo ser maestro de Peña Nieto, becario diestro en esos menesteres. Algo ha de aprenderse de la experiencia cimentada en la transa y embutida la prepotencia sistemática, incontrovertibles ambas frente a un repentino desenmascaramiento por cualquier antagónico a ese dogma difícil de destruir. En todo caso, el poder a costa de cualquier cosa, inclusive a través de la confrontación del amor, pudiese ser éste erótico o simplemente fraterno, nada lejano a la trama del Anillo del nibelungo, del portentoso Richard Wagner, cuya ópera fue concebida durante 24 años y estrenada en 1876, pero tan vigente hoy. La electrizante llamada Tetralogía alcanza una duración de 15 intensas horas, entre la lucha del poder y la posibilidad latente de una hecatombe final, donde la mayoría podríamos perecer… debido a una sola causa: la avaricia del poder.

Pero antes yo cuestionaba a Chong, Nuño, Videgaray y a cualquiera funcionario del gabinete presidencial actual en torno a si ¿se lanzarían al precipicio (tómeselo el lector en su particular alegoría) junto a su jefe Peña, si éste así se los solicitara? Más que importarme la usual adulación de los tres funcionarios hacia una enlodada institucionalidad representada en Peña Nieto, (los tres con sueños guajiros de sentirse presidenciables, bajo la tutela del impulso sombrío videgaray), la sociedad misma (el pueblo como metáfora) encaminada en su hartazgo, seguramente ya tomó en consideración su propia respuesta. Ésta, para un futuro no tan remoto.

