México no está para gastar en Mundial: Higuera

José Luis Higuera, CEO del grupo Omnilife-Chivas, reconoció el gran esfuerzo de la Federación Mexicana de Futbol por traer parte del Mundial, pero afirmó que el país no está en condiciones de gastar en este tipo de eventos, en cambio Estados Unidos sí.

“Creo que el país no está para que el gobierno ande poniendo dinero para la Copa del Mundo, te lo digo abiertamente, si yo tuviera que tomar esa decisión, este país no está para andar pagando Mundiales e invertir en la infraestructura, Estados Unidos no la paga, ya cuenta con ella. Es un gran trabajo de la Federación y qué bueno que tenemos 10 partidos”.

