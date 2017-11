SNTE reconoce compromiso de JIPS con la educación

En compactación y reducción de grupos de educación básica, convocan al Gobierno a dialogar

Infoecos/Colima

Los dirigentes de las secciones 6 y 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) reconocieron al gobernador José Ignacio Peralta Sánchez por su alto compromiso con y por la educación de la niñez y juventud colimense, al solucionar el conflicto que venían enfrentando maestros de inglés por contrato, mismos que podrán iniciar normalmente el ciclo escolar 2017-2018.

En entrevista conjunta, los dirigentes de ambas secciones sindicales, Héctor Prisciliano González Aguilar (Sección 6) y Heriberto Valladares Ochoa (Sección 39), así como el representante del CEN del SNTE para la Sección 39, Fabián Díaz Martínez, ofrecieron su posicionamiento con relación a la solución anunciada el jueves por Peralta Sánchez para recontratar a 162 maestros de inglés en la entidad.

Héctor Prisciliano González Aguilar, delegado especial del CEN del SNTE para la Sección 6, señaló que como organización sindical intervinieron ante el gobernador para manifestar la preocupación existente en el magisterio sobre la posibilidad de que los maestros de inglés de las escuelas de tiempo completo fueran recortados.

Expresó que la lucha del Sindicato ha sido la defensa de la escuela y la educación pública, y “nos preocupó que se pretendiera limitar el servicio de inglés en las escuelas de tiempo completo.

“El hecho de que el gobernador Peralta Sánchez haya gestionado los recursos necesarios para que esta materia tuviera vigencia en el ciclo escolar que iniciará el próximo lunes, nos satisface y nos congratulamos por ello. Lo felicitamos por ese logro y le hacemos un amplio reconocimiento por ello”.

Expresó que esta gestión del mandatario colimense es en bien de la niñez y la juventud colimense y, por lo tanto, como organización sindical “le hacemos un amplio reconocimiento al gobernador”.

Por su parte, el secretario general de la Sección 39 del SNTE, Heriberto Valladares Ochoa, coincidió con Prisciliano Aguilar, y agregó que el compromiso del SNTE “es velar por los intereses de los trabajadores de la educación, pero también es velar por que el servicio educativo se preste sin contratiempos”.

Reconoció que “el SNTE es solidario con los maestros agremiados y con quienes no lo son, pues al final de cuentas un maestro que inicia por contrato tiene aspiraciones para ser basificado. Es por ello que como organización sindical desde un inicio nos pronunciamos por estos compañeros”.

Valladares Ochoa señaló que el SNTE como el gobernador han dejado en claro su compromiso con la educación de calidad.

El líder de la Sección 39 del SNTE señaló que como organización sindical valoran “la gestión rápida e inmediata del gobernador José Ignacio Peralta para solucionar este conflicto”, y anunció que el diálogo seguirá para “hacer frente al nuevo año escolar y que el servicio de inglés siga prestándose no solo de aquí a final de año, sino en el futuro”.

FUSIÓN DE GRUPOS

En cuanto al proyecto de compactar y reducir grupos en planteles escolares, los dirigentes sindicales fijaron también su posicionamiento respecto al proyecto de compactar y reducir grupos en diversos planteles de educación básica, convocaron al Gobierno del Estado y a la autoridad educativa a “sentarse para dialogar, revisar ese tema, para que no se afecte al servicio educativo y se continúe brindando una educación con calidad”.

Coincidieron en señalar en que han asistido a reuniones con la Secretaría de Educación y “acudimos en calidad de observadores”, para conocer a ciencia cierta en qué medida se está pretendiendo realizar compactación y reducción de grupos escolares.

“Si se justifica al no existir el número suficiente de alumnos, pues no estamos cerrados; no es una defensa a ultranza, es una defensa con razones y con argumentos. Hay muchos elementos que deben ser analizados y considerados para su aplicación”, dijo.

Señalaron que se debe hacer una revisión a fondo del tema, “una revisión que permita que los alumnos sean atendidos con calidad y en condiciones de seguridad, pues en algunos planteles no existen condiciones para acumular un número de más en cada aula. Meter a 45 alumnos en una aula sería un atentado para la salud de los propios alumnos e iría en detrimento de la calidad educativa”.

Es por ello que sostuvieron que continuaran asistiendo a esas mesas de diálogo con las autoridades educativas “pero no avalamos”. Insistieron en que el SNTE seguirá defendiendo la calidad educativa, con condiciones adecuadas de protección civil, pedagógicas, seguridad y salud de los niños”.

Expresaron que a partir de conocer el proyecto de reducción de aulas y compactación de grupos “el SNTE fijará su posición para que no se afecte a trabajadores de la educación ni la prestación del servicio”.

Para concluir, señalaron que el magisterio colimense, federal y estatal integrados en las Sección 6 y 39 del SNTE, se encuentra preparados para iniciar el ciclo escolar 2017-2018 el próximo lunes.

