Sociedad del conocimiento: ¿Qué representa la pérdida de nuestros padres?

“Cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño, por primera vez, el dedo de su padre, lo tiene atrapado para siempre.” Gabriel García Márquez.

En estos tres últimos meses he acompañado a más de un amigo al sepelio de un padre o madre. El hecho revive la pérdida de mi papá, hermanos o abuelos. La realidad, cuando partieron mis abuelos paternos, la vida familiar cambió. Cuando mi hermano Juan se fue, la vida de mi familia ya no fue la misma. Desde abril del 2011 el padre de un servidor fue a descansar, no soy el mismo.

Al final de cuentas, por más que tratemos de disimular, en el fondo sigue viviendo un niño (Eric Berner), que sin tenerlo en la conciencia acudimos con nuestros padres para sentirnos protegidos, pero cuando ya no están, esa posibilidad desaparece para siempre. Después de la muerte de papá o mamá, la vida de cualquier familia cambia mucho, por no decir que muchísimo.

Nos guste o no, enfrentar la orfandad, incluso para personas adultas, es una experiencia sobrecogedora, así que valoremos qué sucede con nuestros infantes cuando pierden a sus progenitores. Con la pérdida de nuestros padres no solo se va un cuerpo, sino nuestro universo, compuesto por toda una serie de buenos recuerdos (caricias, gestos, palabras) o “malos”, por citar, las recomendaciones dadas para no equivocarnos, o hay quienes les llega a “hartar” el cuidarlos, pero hoy ante su ausencia irónicamente los extrañan.

En algunos la muerte de los padres suele traer consigo un sentimiento de culpa, tienen que luchar contra éste para no sucumbir o llevar una vida atroz, ese actitud no les aporta nada, solo los hunde en la tristeza, olvidan que somos seres humanos y que debe existir un perdón: del que se va hacia al eterno oriente, como del que se queda hacia el que se marcha. El ciclo se cumplió y es momento de decir adiós. Recordemos, como lo cita el libro sagrado en Eclesiastés, para todo hay tiempo.

Hace más de una semana partió un gran maestro, querido en la entidad, un ejemplo de profesionalismo, de entrega a su labor docente y al deporte, en especial al básquetbol. Su partida fue un hecho que nos duele a quienes lo conocimos. Podemos decir, sin titubeo, que el maestro Francisco Rodríguez Aguilar cumplió no solo con su familia, sino con la sociedad y con la educación colimense. Descanse en paz. A su familia, me uno a su dolor.

Preguntas a tener presente en la vida. ¿Qué es peor: soportar la derrota o nunca intentarlo? Si la vida humana durara en promedio 40 años, ¿qué cambios harías en la tuya para vivirla al máximo? Si tuvieras la oportunidad de darle un consejo en la vida a un niño o adolescente, ¿qué le dirías? ¿Has visto locura donde luego viste genialidad? ¿Qué prefieres: perder todos tus recuerdos o no tener la posibilidad de tener nuevos? Si todos a quienes conoces murieran mañana, ¿a quién visitarías hoy? Si aprendemos de nuestros errores, ¿por qué tememos cometerlos? ¿Qué harías de otra manera si supieras que nadie te juzgará?

Reflexión a compartir. La investigadora Mia Cobb de la Universidad de Monash demostró recientemente que los corazones de los perros laten al mismo ritmo que los de sus amos, además agregó que el estar acompañado de este tipo de animales contribuye a reducir el estrés. De la misma forma, el Departamento de Biología Funcional de la Universidad de Oviedo dio a conocer en días pasados que la lluvia, el granizo y la nieve dispersan en la tierra bacterias marinas de interés terapéutico.

Lo anterior lo informaron después de haber aislado y cultivado un grupo de actinobacterias (del género Streptomyces) que tienen potencial farmacológico, como principales fuentes antibióticas y antitumorales, con la finalidad de que sustituyan a los antibióticos, ya que su uso comienza a generar en algunas personas.

