Sociedad Líquida: Renegociación del TLCAN

El 1 de enero de 1994 se dio en nuestro país el levantamiento en armas del denominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en la Selva Lacandona en el sureste mexicano. Este intento de insurrección se dio en el marco de otro acontecimiento de gran peso en la historia económica de nuestro país, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN). Este acuerdo comercial tenía como antecedente una gran polémica que lo acompañaba desde su gestación unos años antes, cuando el expresidente Carlos Salinas de Gortari anunciaba el inicio de su negociación con sus pares estadounidense y canadiense. Como es habitual, la izquierda política y académica, así como una gran parte de la población, veía como un gran error este acuerdo, acusando al gobierno de querer entregar al país. Cualquier parecido con las reformas estructurales actuales es mera coincidencia, por supuesto. Veintitrés años después, ante la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de abandonar el TLCAN, prácticamente todas las voces políticas y académicas dan cuenta del gran perjuicio que representaría para nuestro país la posible disolución del mismo.

Esta semana comenzaron las rondas de renegociaciones del TLCAN. Analistas estiman que se podrían llevar entre seis y siete rondas en total, y la consultora más importante en riesgos políticos, Eurasia Group, da una probabilidad del 65 por ciento de que se llegue a un acuerdo relativamente rápido al primer trimestre de 2018. El mismo Eurasia da un 35% de probabilidad de que la negociación continué más allá de esa fecha, lo que complicaría las rondas ante las elecciones en México y la posibilidad de que llegue a la presidencia Andrés Manuel López Obrador.

El gobierno de Trump, como parte de su promesa de campaña presidencial, busca un acuerdo que beneficie primordialmente a los trabajadores estadounidenses, así como reducir el significativo déficit comercial que tiene con México. Esto último solo puede lograrse mediante aplicación de nuevos aranceles y restricciones, lo cual no debe aceptar de ninguna manera nuestro país, ya que se estaría en contra del espíritu del libre comercio. En el caso de la conservación del empleo de los estadounidenses, evitando la salida de empresas de ese país a México, Estados Unidos ha pedido al gobierno mexicano un incremento de los salarios de nuestro país como una vía de desincentivar a los estadounidenses a venir por la mano de obra barata. Sin embargo, los salarios no deben subir por decreto, sino básicamente dos variables, productividad y una nueva reforma laboral, lo cual no es algo que se pueda comprometer tan fácil, considerando las variables políticas. Algunos otros temas en negociación no solo no son sorpresivos, sino hasta deseables, tales como agregar un capítulo al comercio digital e incrementar las protecciones a la propiedad intelectual. Otro punto que resulta inadmisible, tanto para México como para Canadá, es la intención estadounidense de eliminar el mecanismo de solución de controversias del capítulo 19.

Para Canadá y México, sin duda la conservación del TLCAN resulta el objetivo primordial. El acuerdo ha beneficiado a ambos países, especialmente a México, quien además mantiene una balanza comercial superavitaria con sus vecinos y socios. México cuenta con un equipo con capacidad técnica y experiencia en la negociación, encabezados por los secretarios de Economía y Relaciones Exteriores, Guajardo y Videgaray. Estados Unidos, encabezado por su representante de Comercio, Robert Lighthizer, tiene el hándicap de un presidente Trump debilitado políticamente por los últimos acontecimientos derivados de sus desafortunadas declaraciones del caso de racismo en Virginia, lo que le valió el abandono de un importante grupo de empresarios. Ante ello, nuestros representantes deben ser inteligentes en la negociación, no aceptar un acuerdo desventajoso y buscar en Canadá el factor de equilibrio.

