Baúles: Una broma de mal gusto

En mi colaboración anterior, del jueves 17 del presente, escribí lo siguiente: “Hay quienes opinan que no renovar contrato a los maestros de inglés, en las 332 Escuelas de Tiempo Completo de Colima, es una estrategia gubernamental para que aparezca el Gobernador y “resuelva” el problema.

“No lo creo. De ser así, estaríamos hablando de mentes maléficas en el gobierno local, pues no hay necesidad de recurrir a estos teatros, habiendo tanto problema en Colima.

“Al decir del sector sindical del magisterio, estamos hablando de más de 500 maestros y mil 300 aulas escolares; luego, ¿cuántos niños y adolescentes en Educación Básica estarían en esta situación?”.

Pues bien, más que mentes maléficas, quienes organizaron este teatrito solo incurrieron en la ridiculez. Así es, solo unos pocos días duró el embrollo y, como por arte de magia, apareció el gobernador Ignacio Peralta y resolvió un problema que nunca fue problema, sino invento de problema.

Y, en mi colaboración anterior, cuando dije que “… no hay necesidad de recurrir a estos teatros, habiendo tanto problema en Colima…”, lo dije porque, en efecto, Colima tiene graves problemas, y uno de ellos es el de la inseguridad.

Tan solo en su edición de este domingo 20, la revista Proceso publica un reportaje del periodista colimense y corresponsal Pedro Zamora Briseño, bajo el título “Cifras históricas de feminicidios”, del que extraigo un breve párrafo introductorio: “Pese a que en Colima se ha registrado la mayor tasa de feminicidios del país y hay múltiples casos de desaparición de mujeres, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez se empeña en minimizar el problema, se resiste a implantar la Alerta de Violencia de Género y niega que haya trata de personas. A su vez, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres señalan que la Secretaría de Gobernación se demoró meses en declarar la alerta y que el gobierno estatal incumple los protocolos establecidos por ley para manejar los asesinatos de mujeres”.

Una broma, pues, de mal gusto, del gobierno de Ignacio Peralta, con el tema de los maestros de inglés en Escuelas de Tiempo Completo. ¿Qué necesidad hay de estos montajes, habiendo tanto problema por atender en Colima?

DEL BAÚL DE LOS RECUERDOS

MAESTROS EN COLIMA, SIN DERECHOS LABORALES. Sería interesante publicar el dato sobre maestras y maestros que han sido contratados por la Secretaría de Educación de Colima. Desde que el gobierno de Ernesto Zedillo descentralizó tareas de Educación, las administraciones estatales colimenses de Fernando Moreno a nuestros días, comenzaron a contratar los servicios de maestras y maestros, pero por honorarios, negándoles derechos laborales, de modo que a la fecha cientos, si no es que miles, trabajan sin aguinaldo ni otras prestaciones, entre éstas antigüedad, cerrándoles paso hasta a una raquítica jubilación.

SOBRE EL EJÉRCITO EN LAS CALLES DE COLIMA. Me van a disculpar, pero no disminuirá violencia en Colima colocando soldados en las calles. La experiencia en otras entidades, donde se ha implementado esta medida, indica que, al contrario, subió la violencia, cobrando más víctimas de inocentes que cayeron bajo fuego cruzado entre fuerzas castrenses y presuntos delincuentes. LA VIOLENCIA DISMINUIRÁ HASTA QUE HAYA AUTORIDADES HONESTAS AL FRENTE DE LAS INSTITUCIONES CIVILES RESPONSABLES DE LA SEGURIDAD (GOBERNADOR, SECRETARIO DE GOBIERNO, SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADOR, DIRECTOR DE SEGURIDAD ESTATAL, MANDOS MEDIOS Y POLICÍAS ESTATALES; ALCALDES, DIRECTORES MUNICIPALES DE SEGURIDAD Y POLICÍAS MUNICIPALES). Otro pendiente es educación y acabar con la pobreza y los salarios de hambre, para que los jóvenes no sean enganchados por el crimen organizado.

TRUMP, EL PATRIOTA… MEXICANO. Ahora resulta que, a partir de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio, entre México, Estados Unidos y Canadá, del 16 del presente mes, el mandatario norteamericano fijó agenda, en la que podemos leer, entre otros puntos, dos que llaman la atención: 1) Punto final a los líderes charros mexicanos, 2) Liberar el salario mínimo, para que el ingreso de los trabajadores sea en función de la productividad.

