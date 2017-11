Camino Real

¿Es el Estado el que propicia la criminalidad? Así parece porque, por un lado, hay reformas legales que alientan a los criminales, como esa del “nuevo sistema de justicia penal” cuestionada, con justa razón, por gobernadores, jefes policíacos, alcaldes, abogados y no se diga por la sociedad que resiente los estragos que causa esa estupidez. Por otro lado, las policías que, por órdenes de sus jefes, se niegan a combatir al crimen como es su obligación.

A eso se debe, quizá, los cada vez más frecuentes linchamientos de delincuentes a manos de ciudadanos enardecidos que se hacen justicia por propia mano; por eso también han brotado las autodefensas, grupos armados de la sociedad cansada de los delincuentes que secuestran, violan, roban, extorsionan, etc.

Autodefensas y linchamientos son la respuesta a un Estado que por ignorancia -¿o complicidad?- no ha entendido el gravísimo problema de la criminalidad; que lejos de medidas apropiadas, pone en ejercicio una reforma al sistema de justicia mediante la cual los malhechores se regodean al tener garantizada la impunidad. Puerta giratoria se le llama a la maldita reforma, porque salen libres con la misma inercia que entran a los juzgados, a seguir delinquiendo ladeados de la risa.

Muchas voces han señalado el problema, pero el Estado mexicano se hace el sordo y ciego y no actúa. Parece que hace falta que los justicieros de propia mano vayan por los funcionarios propiciadores y los ejecuten en la plaza pública por su connivencia con los delincuentes. Ya no falta mucho, al parecer, y, si llegara a suceder esto que nadie quiere, sería la barbarie propiciada por un Estado criminalmente apático.

MESÓN

El secretario de Educación, Óscar Javier Hernández Rosas, ha resistido constantes embates de un “periodista” que ataca por consigna. La última tunda a Óscar Javier por, dizque, el despido de maestros que enseñan inglés en escuelas de tiempo completo, lo achacaron a pura mala leche del secretario. Pero ya el acusado aclaró que este año la Federación no presupuestó la enseñanza del inglés y la misma información dio el Gobernador. Nacho Peralta sabe que ese periodista muerde por consigna, y le consta porque lo ha padecido en carne propia. Por eso, ante los ataques a su secretario de Educación, Peralta responde con elocuente silencio… HACE días se anunció la puesta en marcha de un operativo especial de seguridad en el que participarán dos agrupaciones de militares que fueron enviados, a gestiones del Ejecutivo estatal, por la Secretaría de la Defensa Nacional. La presencia militar es bien aceptada por los colimenses, en particular por los municipios costeros (Manzanillo, Armería y Tecomán), que ya tuvieron una experiencia similar que produjo la baja de los índices delictivos. Este nuevo trabajo de las fuerzas militares será por tiempo indefinido y consistirá en hacer presencia en los patrullajes y operativos que realicen las fuerzas de seguridad de la entidad. El gobernador Ignacio Peralta se dijo confiado en que las acciones militares darán buen resultado, tal como se observó en febrero con la presencia de 500 soldados en Tecomán. Esta gestión del gobernador Peralta responde a la demanda generalizada de los colimenses y será el acicate -un supuesto muy optimista-, para que los 10 ayuntamientos del estado se sumen a este Operativo Especial de Seguridad, pues también a los municipios les concierne intervenir en las acciones de combate a la delincuencia. Si no participan se evidenciará la complicidad con los delincuentes… YA EMPIEZAN a sacar la cabeza de sus madrigueras y escondites los que quieren ser candidatos en 2018. Póngase aguzado, porque desde presuntos asesinos, narcos y probados bandidos, hasta padrotes, quieren ser candidatos… ¡Arrieros somos!

