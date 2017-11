A partir de las 9:00 de la mañana los colimenses podremos ser testigos de uno de los fenómenos astronómicos más emblemáticos que pueden percibirse desde la Tierra, el eclipse solar. Los colimenses disfrutaremos un espectáculo astronómico en un 20 %, no obstante, debemos tomar previsiones para no dañar nuestros ojos y por consecuente la vista.

Para evitar accidentes se recomienda no mirar el eclipse solar directamente, pues, a pesar de verlo por poco tiempo, puede dañar la retina. Tampoco se recomienda usar lentes de sol comunes o filtros hechos en casa, ya que éstos no son seguros para ver el eclipse. Las cámaras fotográficas, de video, binoculares, vidrios ahumados, filtros polarizados o películas de color tampoco son eficaces, por sí solas, para evitar un daño a la retina.

Quienes quieran disfrutar de este fenómeno astronómico se les recomienda usar un filtro para soldar del número 14 en lentes, binoculares y telescopios, o bien, lentes especiales hechos específicamente para ver eclipses. Incluso usando instrumentos seguros, se recomienda no mirar el eclipse por más de 30 segundos. Cuidemos a nuestros niños para que no sufran daños irreversibles en sus ojos y cuidémonos nosotros mismos. Que un evento que supone un espectáculo, no se convierta en una desgracia.

